Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026 -Τα τρία σενάρια για τη μετοχή

Στον κλάδο των μεταλλευτικών, η Citi ξεχωρίζει τις Antofagasta, Kazatomprom και Metlen για το 2026

Θετική παραμένει για τον κλάδο των βασικών μετάλλων το 2026 η Citi, ξεχωρίζοντας μάλιστα τρεις μετοχές, τις Antofagasta, Kazatomprom και Metlen.

Βάσει των εκτιμήσεων για το 2026, η Citi έχει θετική άποψη για το ουράνιο, θεωρώντας ότι η θετική μακροπρόθεσμη τάση και η ισορροπία προσφοράς/ζήτησης δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στην τιμή του εμπορεύματος ή στις μετοχές. Επίσης, αναμένει μια ασταθή πορεία για το λίθιο, με μια κατεύθυνση βελτίωσης από το κατώτατο σημείο του.

Οι κορυφαίες επιλογές

Η Antofagasta δεν είναι φθηνή με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, αλλά η ανάπτυξη της παραγωγής χαλκού κατά 30% μέχρι το 2029, η σταθερότητα της λειτουργίας και η βελτιούμενη δικαιοδοσία στην Χιλή υποστηρίζουν τη μετοχή, αναφέρει η Citi.

Η Kazatomprom είναι παραγωγός ουρανίου με το χαμηλότερο κόστος στον κόσμο, με τη μετοχή να είναι ελκυστική σε όρους EV/EBITDA (5,8x) και απόδοση μερίσματος (10%), με δυνατότητες ανόδου από την αύξηση των τιμών του ουρανίου.

Η Metlen θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις θετικές τάσεις στο αλουμίνιο και την επέκταση των βασικών μετάλλων, αλλά η επενδυτική περίπτωση της αντιμετωπίζεται με βάση τις πολλαπλές πηγές ανάπτυξης, στην ενέργεια, τις συμβάσεις EPC, την ανακύκλωση και την άμυνα.

Τα τρία σενάρια για τη Metlen

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της, η Citi κατήρτισε τρία σενάρια για τη μετοχή της Metlen.

Το bull σενάριο υποδεικνύει τιμή στόχο στα 80 ευρώ, ήτοι περιθώριο ανόδου 83%. Σε αυτό το σενάριο προβλέπεται άνω των προσδοκιών επιτάχυνση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πρόοδο στην παραγωγή κρίσιμων μετάλλων από το πιλοτικό εργοστάσιο σε εμπορική κλίμακα και υψηλότερες τιμές πρώτων υλών σε σχέση.

Στο base σενάριο η τιμή στόχος είναι στα 52 ευρώ, ή περιθώριο ανόδου 19%. Σε αυτό το σενάριο επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις της Citi για το αλουμίνιο και την αλουμίνα, με παραγωγή αλουμινίου 180kt, ανακύκλωση αλουμινίου 60kt και αλουμίνας 1,26mt. Επίσης προϋποθέτει ανάπτυξη 0,8GW του νέου CCGT το 2025 και παραγωγή 1,5GW ηλιακής ενέργειας.

Τέλος, το αρνητικό σενάριο (bear), με τιμή στόχο στα 30 ευρώ ή πτώση 31%, θα υλοποιηθεί εάν μειωθεί ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα λόγω πτώσης της ζήτησης, η ικανότητα των ΑΠΕ είναι κάτω των προσδοκιών και οι τιμές πρώτων υλών υποχωρήσουν.