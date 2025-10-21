Metlen: Αυξάνει την τιμή στόχο στα 52 ευρώ με σύσταση «Buy» η Citi - Περιθώριο ανόδου 30%

Στη δεύτερη φάση της αναπτυξιακής της πορείας εισέρχεται η Metlen Energy & Metals, με στρατηγική επανατοποθέτηση στον τομέα των κρίσιμων μετάλλων για την περίοδο 2025–2030.

Όπως σημειώνει σε νέο report της η Citi, η εταιρεία, που ήδη δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμίνας και ενέργειας, επεκτείνεται πλέον σε νέες πρώτες ύλες υψηλής στρατηγικής αξίας, όπως το νικέλιο, ο χαλκός, το κοβάλτιο και το γάλλιο, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση αγοράς ( “Buy” ) για τη μετοχή με αυξημένη τιμή στόχο τα 52 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα. Στο αισιόδοξο σενάριο (bull case), η αξία της μετοχής θα μπορούσε να αγγίξει τα 80 ευρώ, καθώς τα κέρδη από την παραγωγή νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου ενδέχεται να ενισχύσουν σημαντικά την αποτίμηση της εταιρείας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει το guidance που έδωσε η διοίκηση στο Investors Day του Capital Markets Day για κερδοφορία στο επίπεδο των €2 δισ. από το 2028, με οδηγό τις επενδύσεις στα Μέταλλα, η Citi προβλέπει τιμή στόχο στα €80, δηλαδή 100% πάνω σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Ο αναλυτής προβλέπει την κερδοφορία του 2028 στα €1,4-1,5δισ.

Λόγω των αναμενόμενων ταμειακών εισροών της Εταιρείας στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, κυρίως από την M Renewables, η Citi προβλέπει θετικό Free Cash Flow για το 2026 το οποίo το 2027 και το 2028 εκτιμά ότι θα εκτιναχθεί σε πάνω από €0,5 δισ και €1,0 δισ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Citi, η παραγωγή των νέων μετάλλων αναμένεται να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA), τα οποία προβλέπεται να φθάσουν τα 1,5 δισ. ευρώ έως το 2028, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 50% σε σχέση με το 2024. Η Citi εκτιμά ότι η εμπορική παραγωγή των βασικών μετάλλων θα μπορούσε να οδηγήσει σε EBITDA έως και 2 δισ. ευρώ, ενώ τονίζει πως η αναπτυξιακή αυτή φάση θα είναι κεφαλαιακά ελαφριά, με κρατικές επιδοτήσεις να βελτιώνουν περαιτέρω την απόδοση των έργων. Όπως σημειώνει η Citi, αναμένονται συγχωνεύσεις και εξαγορές κυρίως για την εξασφάλιση πρώτων υλών και σημειώνει ότι μετά από περίοδο προσωρινής αναστολής αξιολόγησης, ανανεώνει την αξιολόγησή της.

Η παραγωγή γαλλίου συνδέεται άμεσα με την επέκταση του διυλιστηρίου αλουμίνας της Metlen, ύψους 295 εκατ. ευρώ, που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την παραγωγή 50 τόνων γαλλίου (και πιθανώς σκανδίου) την περίοδο 2027–2028. Η εταιρεία αναμένει κρατική ενίσχυση για τις επενδύσεις αυτές, γεγονός που θα μειώσει το επενδυτικό ρίσκο και θα καταστήσει την κεφαλαιακή ένταση πιο ευνοϊκή.

Παράλληλα, η Metlen προχωρά στη δημιουργία πιλοτικής μονάδας ισχύος 50 χιλιάδων τόνων, με στόχο την ανάκτηση νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου από απόβλητα μεταλλείων. Η επιτυχής έναρξη και λειτουργία της θα αποτελέσει καταλύτη για την εμπορική επέκταση των έργων σε δύο φάσεις: 200 χιλιάδες τόνους (στάδιο 1) και 250 χιλιάδες τόνους (στάδιο 2).

Στον ενεργειακό τομέα, η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει πενταπλασιασμό των EBITDA μέσα σε πέντε χρόνια (από 150 σε 750 εκατ. ευρώ) και στοχεύει να φθάσει το 1 δισ. ευρώ έως το 2028. Ο κύριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την ηλιακή ενέργεια να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) να αποτελούν προαιρετική ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης.