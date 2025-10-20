Επενδύσεις 14 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχονται τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο, μέσα από ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 14 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη περίοδο αναγέννησης των ναυπηγείων, έπειτα από την επιτυχημένη διάσωση και επαναλειτουργία τους, και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και διεθνώς ανταγωνιστικής μονάδας ναυπηγοεπισκευής.

Όπως ανακοινώθηκε, η πρωτοβουλία της ΟΝΕΧ εντάσσεται στη στρατηγική της για την ολιστική ανασυγκρότηση των υποδομών, με επίκεντρο το τρίπτυχο Ασφάλεια – Περιβάλλον – Ανταγωνιστικότητα.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει πέντε κεντρικούς άξονες:

Αναβάθμιση των πλωτών δεξαμενών με επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ, για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των επισκευών.

Επαναλειτουργία του Syncrolift ύστερα από 20 χρόνια, με επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ, που θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση επιπλέον πλοίων και θα ενισχύσει τη δυναμικότητα της μονάδας.

Εκσυγχρονισμό των γερανών (2,5 εκατ. ευρώ), για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ευελιξίας και της ταχύτητας των εργασιών.

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών (2 εκατ. ευρώ), με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του κόστους λειτουργίας.

Περιβαλλοντικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό (2 εκατ. ευρώ), με την εισαγωγή ρομποτικών και υδροβολικών συστημάτων, που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και μειώνουν τη χρήση επικίνδυνων υλικών.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΝΕΧ Σύρου, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα «σηματοδοτεί την ολιστική ανασυγκρότηση των ναυπηγείων, με στόχο τη βιωσιμότητα, την τεχνολογική πρόοδο και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας». Όπως τόνισε, η ΟΝΕΧ επενδύει με σταθερό προσανατολισμό στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σχέση εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και τους εργαζομένους.

Σήμερα, τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο απασχολούν 450 έως 500 εργαζόμενους, ενώ κάθε χρόνο ολοκληρώνουν περισσότερα από 80 έργα επισκευής και μετασκευής πλοίων. Η δραστηριότητά τους συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική και εθνική οικονομία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για το νησί και ενισχύοντας την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Η διοίκηση της ΟΝΕΧ επισημαίνει ότι η νέα αυτή επένδυση δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού βιομηχανικού κόμβου στο Αιγαίο. Ο κόμβος αυτός θα μπορεί να εξυπηρετεί όχι μόνο εμπορικά πλοία, αλλά και ενεργειακά και offshore έργα, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα ναυπηγεία της Σύρου φιλοδοξούν να καταστούν πρότυπο ναυπηγικής και ενεργειακής υποδομής για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, η επένδυση ενισχύει τη θέση της ΟΝΕΧ ως ενός από τους πλέον δυναμικούς ελληνικούς βιομηχανικούς ομίλους, που στηρίζει με συνέπεια την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στην Ελλάδα.