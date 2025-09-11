Axia για Lamda: Σύσταση Buy και τιμή στόχος στα 12,70 ευρώ ανά μετοχή - Eλκυστικό investment case

Η Axia Ventures επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Lamda Development, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 12,7 ευρώ από 11,5 ευρώ προηγουμένως καθώς οι εξελίξεις στο έργο του Ελληνικού και οι θετικές επιδόσεις του κλάδου εμπορικών κέντρων ενισχύουν το επενδυτικό της αφήγημα.

Παρά τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται, η εταιρεία εμφανίζεται καλά χρηματοδοτημένη, χωρίς ανάγκη νέου δανεισμού, ενώ η σημαντική συμφωνία με την ION φέρνει ταμειακές ροές νωρίτερα και αναδεικνύει περαιτέρω την αξία του έργου

Η πρόοδος στο Ελληνικό

Όπως εξηγεί η ανάλυση της Axia, το έργο του Ελληνικού παρουσιάζει απτά αποτελέσματα, με τις κατασκευαστικές εργασίες να προχωρούν με επιτάχυνση και το χρονοδιάγραμμα να επιβεβαιώνεται. Η πρώτη φάση των κατοικιών αναμένεται να παραδοθεί την περίοδο 2026 – 2028, με την πλειονότητα το 2027.

Η συμφωνία με την ION ενισχύει τα ταμειακά διαθέσιμα, μειώνει τον εκτελεστικό κίνδυνο και ενδυναμώνει τις συνέργειες του έργου.

Ο Riviera Tower, το εμβληματικό ουρανοξύστη του Ελληνικού, έχει ήδη φτάσει στον 31ο όροφο από τους συνολικά 50. Ενδεικτικό της προόδου είναι ότι στο τέλος Μαΐου είχε ολοκληρωθεί ο 21ος όροφος, γεγονός που αποτυπώνει ετήσιο ρυθμό ανέγερσης 40 ορόφων, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον στόχο ολοκλήρωσης το 2027.

Το συγκρότημα Little Athens εμφανίζει ισχυρή ζήτηση με 84% απορρόφηση και καλή πρόοδο κατασκευών.

Τα περιθώρια κέρδους του έργου αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω χάρη στη θετική επίδραση μίγματος και χρονοδιαγράμματος.

Η δυναμική των εμπορικών κέντρων

Σημαντικά θετικά στοιχεία καταγράφονται και στο χαρτοφυλάκιο Malls της Lamda.

Τα Riviera Galleria και Ellinikon Mall προβλέπεται πλέον να ολοκληρωθούν το 2026 και το 2028 αντίστοιχα, με εξάμηνη καθυστέρηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παρά τις καθυστερήσεις, οι δείκτες λειτουργίας των υπαρχόντων εμπορικών κέντρων ξεπερνούν τις προσδοκίες, ενώ η αναμενόμενη πρόοδος του Ελληνικού ενισχύει τη ζήτηση για εμπορικούς χώρους.

Οι μαρίνες και οι νέες επενδύσεις

Στις μαρίνες, η Lamda καταγράφει αύξηση EBITDA και ενίσχυση της χωρητικότητας, με αιχμή τη νέα επένδυση στην Κέρκυρα.

Η αποτίμηση και το επενδυτικό αφήγημα

Παρά τη θετική εικόνα, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό «discount» σε σχέση με την εσωτερική αξία.

Για το 2028, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η φάση 1 του Ελληνικού, οι αναλυτές αποτιμούν:

Τα υπόλοιπα 900 χιλ. τ.μ. κατοικιών σε αξία 1,584 δισ. ευρώ (σε όρους προσαρμοσμένου κινδύνου).

Την αξία της Lamda εκτός Ελληνικού στα 1,081 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενο επαναλαμβανόμενο EBITDA 197 εκατ. ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται δείκτη EV/EBITDA 5,5x, όταν οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές διαπραγματεύονται με δείκτη πάνω από 15x. Ακόμη και με συντηρητική προσέγγιση στις 10x EV/EBITDA, προκύπτει δίκαιη αξία 12,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ σε 11x η αποτίμηση ανέρχεται στα 13,40 ευρώ.

Όπως καταλήγει η ανάλυση, μετά τα ισχυρά λειτουργικά KPIs και τις τελευταίες εξελίξεις, αναθεωρούμε τις εκτιμήσεις μας. Προβλέπουμε καθυστέρηση έξι μηνών στην παράδοση του Ellinikon Mall (τέλος 2028) και αντίστοιχη ολίσθηση στην οικιστική ανάπτυξη, η οποία αντισταθμίζεται από αυξημένες ταμειακές ροές μέσω της συμφωνίας με την ION. Η θετική εκτέλεση και οι ισχυροί δείκτες αναμένεται να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα γύρω από τη Lamda. Με βάση την αναθεωρημένη αποτίμηση DCF, διατηρούμε τη σύσταση «αγορά» (BUY) και ανεβάζουμε την τιμή–στόχο από 11,50 σε 12,70 ευρώ ανά μετοχή.