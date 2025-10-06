Εξάρχου (AKTOR) : Πλάνο για δύο εισαγωγές θυγατρικών στο Xρηματιστήριο το επόμενο διάστημα

"Πράσινο φως" και για την υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού απο τη ΓΣ

Την αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο χρηματιστήριο το επόμενο διάστημα σχεδιάζει η διοίκηση της Αktor μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των κατασκευών και των παραχωρήσεων που ενέκρινε στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού την Δευτέρα, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου απευθυνόμενος στους μετόχους δήλωσε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση παρότι συζητά ένα τυπικό θέμα, αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη μέρα που ενώθηκαν οι Αktor κατασκευές με τις παραχωρήσεις.

Πρόκειται για τη ολόκληρη του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και σήμερα έχει ανεβάσει την εταιρεία στην δεύτερη θέση στον τομέα των κατασκευών στην Ελλάδα.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» και για την απαρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία, με στόχο την απεξάρτηση από την κατασκευαστική δραστηριότητα και την ενίσχυση άλλων τομέων με επόμενο στοίχημα των κλάδο της ενέργειας.

«Η Άκτωρ Παραχωρήσεις επιστρέφει στη φυσική της θέση. Πλέον, είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στον χώρο των κατασκευών», ανέφερε ο κ. Εξάρχου, προσθέτοντας ότι «η επιτυχία του Ομίλου δεν αποτυπώνεται μόνο στα οικονομικά μεγέθη και την κεφαλαιοποίηση των 1,8 δισ. ευρώ, αλλά και στη δυναμική ανασυγκρότηση της εταιρείας».

Η εταιρεία μέσα από τους πέντε νέους πυλώνες, έχει στόχο να δώσει περαιτέρω αξία στη μετοχή και να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί το όραμα δύο θυγατρικές να εισαχθούν αυτοτελώς στο Χρηματιστήριο στο μέλλον.

Ο κ. Εξάρχου επεσήμανε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη με έμφαση στην ενέργεια και στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ εκτίμησε ότι έως το τέλος του έτους θα υπάρξει τουλάχιστον μία νέα σημαντική ανακοίνωση.

Με τις δύο πρόσφατες επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, η ΑΚΤΩΡ εκτιμά ότι εξασφαλίζει μελλοντικές ροές 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι, παρά τις αλλαγές, οι στόχοι που είχαν τεθεί πριν από έναν χρόνο παραμένουν αμετάβλητοι και ότι η εταιρεία διαθέτει πλέον «όλα τα στοιχεία που την έκαναν ηγέτιδα στο παρελθόν και τη βάση για να την οδηγήσει πιο ψηλά από ποτέ».

Αναφερόμενος στον τομέα των ακινήτων, ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι η απόφαση να ακυρωθεί η συμφωνία με την Prodea ήταν στρατηγικά ορθή:

«Όταν αποφασίσαμε τη συμφωνία με την Prodea, δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα να αποκτήσουμε το πακέτο των παραχωρήσεων. Επιλέξαμε τα ακίνητα για να διασφαλίσουμε μελλοντικές ροές εσόδων. Όταν όμως τελικά αποκτήσαμε τις παραχωρήσεις, κρίναμε πως ήταν προτιμότερο να κάνουμε καλύτερη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας».

Η επιλογή αυτή, όπως σημείωσε, ενίσχυσε τον ενεργειακό τομέα, που αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης.

Ένας ακόμη στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η μείωση της εξάρτησης από τον κλάδο των κατασκευών, που σήμερα συνεισφέρει το 81% του EBITDA του Ομίλου. Μέχρι το 2030, η διοίκηση στοχεύει να περιορίσει σημαντικά αυτό το ποσοστό, με την ενίσχυση των παραχωρήσεων και της ενέργειας.

«Θέλουμε να κάνουμε τον Όμιλο ασφαλή απέναντι σε διακυμάνσεις της αγοράς. Στόχος μας είναι να δώσουμε διαχρονική αξία στη μετοχή», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Ο επικεφαλής της AKTOR έκλεισε τη Γενική Συνέλευση με μήνυμα αισιοδοξίας:

«Κάναμε την Άκτωρ μεγάλη και συνεχίζουμε για να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη… Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Η Γενική Συνέλευση της AKTOR, με αφορμή την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, έδωσε το πράσινο φως και για την υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Το μετοχικό σώμα ενέκρινε την απόσχιση των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου και τη δημιουργία πέντε εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών, με μελλοντικό στόχο την αυτοτελή εισαγωγή δύο εξ αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή χρήσης στα κεφάλαια που προοριζόταν για την εξαγορά της Prodea συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 20 εκατομμύρια θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα 30 εκατομμύρια για εξαγορές στον τομέα των παραχωρήσεων.

Σήμερα οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν το 81% του κύκλου εργασιών, όμως σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο στόχος είναι έως το 2030 το ποσοστό αυτό να μειωθεί μέσα από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.