Intralot: Στο 1,10 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Η Intralot ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού τιμής διάθεσης για τις νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, έπειτα από ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως αναφέρεται, η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στο 1,10 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 30.09.2025 ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση νέων μετοχών της Εταιρείας μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σύμφωνα με την από 06.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς συνολικά 390.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε στα €1,10 ανά Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά υπερκάλυψε κατά πολλές φορές τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που τελικώς προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 08.10.2025.