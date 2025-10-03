Intralot: Προσφορές κάτω από 1,10 ευρώ δεν θα γίνουν δεκτές στην ΑΜΚ

Στο 1,10 ευρώ τουλάχιστον διαμορφώνεται η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Intralot, στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα έχοντας συγκεντρώσει ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί τρεις φορές και πλέον η άντληση κεφαλαίων τοποθετείται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ..

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημέρωσε ότι προσφορές κάτω από 1,10 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη στη διεθνή και ελληνική δημόσια προσφορά των νέων μετοχών. Όπως έγινε γνωστό, οι εντολές ζήτησης να κυμαίνονται μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή. Η ΑΜΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σχετικά με την Αύξηση σε Μετρητά του μετοχικού Κεφαλαίου της “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (η «Εταιρεία») και τη συνδυασμένη προσφορά αριθμού νέων κοινών ονομαστικών άυλων και μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας όχι χαμηλότερου από 350.000.000 ή ανώτερου των 450.000.000 που θα εισαχθούν στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστη ονομαστικής αξίας €0,30 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Regulation (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Εταιρείας που δημοσιεύτηκαν την 30 Σεπτεμβρίου, 2025, την 2 Οκτωβρίου 2025, και την 1 Οκτωβρίου, 2025, η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για τη Διεθνή Προσφορά, ενημερώνει τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω από το ποσό των ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€1,10) ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι όροι που χρησιμοποιούνται ως ορισμένοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο που τους αποδίδεται στις ως άνω αναφερθείσες ανακοινώσεις της Εταιρείας.