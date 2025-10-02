Χωρίς μετρό για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη λόγω της επέκτασής του στην Καλαμαριά

Από τις 21 Δεκεμβρίου και έπειτα, τα δρομολόγια του μετρό θα επιστρέψουν στο κανονικό ωράριο λειτουργίας.

Εποχές προ-μετρό θα ζήσει η Θεσσαλονίκη, καθώς από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να διακοπεί η λειτουργία του, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας για την επέκταση του, προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό, οι μετακινήσεις των πολιτών, που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες, θα περιοριστούν στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ και του ΚΤΕΛ.

Πριν αλλά και μετά τη διακοπή, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό από τις 6 Οκτωβρίου έως και τις 20 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα: Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου τα δρομολόγια του μετρό θα εκτελούνται τις καθημερινές από τις 6:30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.

Από τις 11 Δεκεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου τα δρομολόγια του μετρό θα εκτελούνται τις καθημερινές από τις 6.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.

Από τις 21 Δεκεμβρίου και έπειτα, τα δρομολόγια του μετρό θα επιστρέψουν στο κανονικό ωράριο λειτουργίας. Δηλαδή, θα ξεκινούν κάθε μέρα στις 5.30 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 12.30 το βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα είναι στις 02:00 τα ξημερώματα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, για τις ημέρες, που δεν θα λειτουργεί το μετρό, προστίθεται η νέα λεωφορειακή γραμμή. Η γραμμή Μ1 θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του μετρό από τον σταθμό της Νέας Ελβετίας μέχρι τον ΝΣΣ και θα διέρχεται από τη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή και τις οδούς Εγνατία και Μοναστηρίου.

Παράλληλα, θα υπάρξει πύκνωση των δρομολογίων σε υφιστάμενες γραμμές, που επηρεάζονται από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του μετρό.

Με βάση τον ισχύον προγραμματισμό, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 και θα περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς.