Intralot: Υπερκαλύφθηκε η διεθνής προσφορά για την ΑΜΚ – Δεκτές εντολές μεταξύ 1,07 και 1,12 ευρώ

Η Intralot ανακοίνωσε ότι υπερκαλύφθηκε η διεθνής προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τις εντολές ζήτησης να κυμαίνονται μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές που κάνουν αίτηση για αγορά μετοχών σε τιμές υπό του κατώτατου εύρους ενδέχεται να μην λάβουν μέρος στην κατανομή των μετοχών.

Η ανακοίνωση της Intralot

Σχετικά με την Αύξηση σε Μετρητά του μετοχικού Κεφαλαίου της “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (η «Εταιρεία») και τη συνδυασμένη προσφορά αριθμού νέων κοινών ονομαστικών άυλων και μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας όχι χαμηλότερου από 350.000.000 ή ανώτερου των 450.000.000 που θα εισαχθούν στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστη ονομαστικής αξίας €0,30 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Regulation (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Εταιρείας που δημοσιεύτηκαν την 30 Σεπτεμβρίου, 2025 και την 1 Οκτωβρίου, η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης στη Διεθνή Προσφορά που υπερβαίνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 και άνω ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Οι διαχειριστές έχουν ενημερώσει την Εταιρεία ότι οι επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς αναμένεται να τοποθετήσουν εντολές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται ως ορισμένοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο που τους αποδίδεται στις ως άνω αναφερθείσες ανακοινώσεις της Εταιρείας.