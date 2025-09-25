IDEAL Holdings: Αλμα 93% στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο - Αύξηση 49% στα Ebitda

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, κερδοφορία και άνοδο σε όλα τα οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει η IDEAL Holdings για το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων αλλά και την ενισχυμένη δυναμική μετά την προσθήκη νέων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό της.

Ταυτόχρονα, η θετική αποτίμηση της στρατηγικής της IDEAL Holdings από το επενδυτικό κοινό, κατά την ίδια περίοδο, αντικατοπτρίζει την επιτυχή πορεία, τη συνεχή δημιουργία επενδυτικής αξίας και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2025:

• Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε €216,2 εκατ.

• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €26,3 εκατ., αυξημένα κατά 49%.

• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 74%.

• Η χρηματοοικονομική της θέση ενισχύθηκε με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36,2% σε €43,9 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της IDEAL Holdings για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

• Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες σημείωσαν ανοδική πορεία. Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ Εξαμήνου:

• Ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια, στην Ελληνική αγορά τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης.

• Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 2,6x.

• Ολοκλήρωση της συμφωνίας και της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) ύψους €61,5 εκατ.

• Ανταμοιβή των μετόχων με επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους €0,40/ μετοχή (απόδοση 6,7%).

O κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου η οποία αποτυπώθηκε στις υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό –με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αλλά και της μερισματικής πολιτικής.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να διασφαλίζουμε ισχυρές προοπτικές για τις επενδύσεις, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας». Θετικές επιδόσεις και προοπτικές για τις επενδύσεις της IDEAL Holdings

Επενδύσεις στον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου μέσω της συμμετοχής της στην θυγατρικής της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»

Ο κύκλος εργασιών του τομέα Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου διαμορφώθηκε στα € 106,3 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση € 4,1 εκατ. ή 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 3,2 εκατ. επισκέπτες παρουσιάζοντας αύξηση επισκεψιμότητας κατά 2,1% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Παράλληλα, σημαντικά ενισχυμένη ήταν και η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με τις πωλήσεις Tax Free να κινούνται με ρυθμό αύξησης +9% παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις. Εξαιρετικά δυναμική ήταν και η επίδοση του ηλεκτρονικού καταστήματος (attica eshop), το οποίο σημείωσε αύξηση εσόδων κατά +38%, ως αποτέλεσμα της συνεχούς διεύρυνσης της online προϊοντικής γκάμας. Σήμερα, το attica e-shop διαθέτει περισσότερα από 1 εκατ. προϊόντα, πάνω από 1.000 brands και 45.000 κωδικούς, οι οποίοι εμπλουτίζονται διαρκώς, προσελκύοντας 11,4 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, όπου το attica διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά.

Τα συγκρίσιμα EBITDA κέρδη ανήλθαν σε € 11,8 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 5% (€ 0,6 εκατ.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την εταιρεία να εκτιμά ότι το Β’ εξάμηνο θα συνεχιστεί τόσο η ανοδική πορεία των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας.

Η διοικητική ομάδα συνεχίζει την υλοποίηση της αναπτυξιακής – επενδυτικής στρατηγικής, η οποία εστιάζει στην αναβαθμισμένη εμπειρία του καταναλωτή και περιλαμβάνει την εισαγωγή νέων και διεθνώς αναγνωρισμένων brands, την ενίσχυση του ηλεκτρονικού καταστήματος, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ανακαίνιση χώρων, την τεχνολογική αναβάθμιση σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και το άνοιγμα νέων καταστημάτων.

Επενδύσεις στον Κλάδο Πληροφορικής

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής μέσω των συμμετοχών της στις εταιρείες BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε., ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., IDEAL SOFTWARE SOLUTIONS A.E., BLUESTREAM SOLUTIONS A.E. και στις θυγατρικές τους. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, των υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας και Εμπιστοσύνης, των υπηρεσιών cloud, καθώς και της ανάπτυξης λογισμικού Customer Communication Management (i-DOCS).

Κατά το Α’ εξάμηνο 2025, ο κλάδος Πληροφορικής παρουσίασε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται σε € 8,5 εκατ., αυξημένα κατά +25% ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμα EBT) ενισχύθηκαν κατά +26% φθάνοντας τα € 7,3 εκατ. Παρά τη μείωση των εσόδων στα € 57,1 εκατ. (-12%), κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομών εξοπλισμού πληροφορικής, χαμηλότερης κερδοφορίας και υψηλών αναγκών χρηματοδότησης κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά στο 15% από 10%, αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Εντός του Α’ εξαμήνου υλοποιήθηκαν επιτυχώς σημαντικά έργα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα συνάφθηκαν νέες συμβάσεις ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επενδύσεις της Εταιρείας στον κλάδο της Πληροφορικής, της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αύξησης του κινδύνου από κυβερνοεπιθέσεις, των αυστηρών απαιτήσεων συμμόρφωσης με ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια, όπως οι οδηγίες NIS2 και DORA, και των εξελίξεων στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην αυξανόμενη χρήση και επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σημειώνεται, ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο τέλος του Α’ εξαμήνου ανέρχεται σε € 78 εκατ., αυξημένο έναντι του ανεκτέλεστου υπολοίπου της αντίστοιχης περσινής περιόδου, προσδίδοντας ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ροές.

Η θετική αυτή επίδοση αντανακλά τη στρατηγική λειτουργίας των επιμέρους επενδύσεων ως ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου κάθε οντότητα λειτουργεί συμπληρωματικά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία μέσα από συνέργειες. Το ενιαίο αυτό μοντέλο επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων, ασφαλών και καινοτόμων λύσεων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών από την υποδομή και την ασφάλεια έως την ανάπτυξη εφαρμογών και τη μετάβαση στο cloud. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία — με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη — και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας την διατήρηση της ανταγωνιστικότητά της.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εταιρική αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφορικής, με τη συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος υπό τη μητρική εταιρεία BΥΤΕ. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διανομή προϊόντων τεχνολογίας και ειδικότερα η METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και η IDEAL TECHNOLOGY Α.Ε. – κατόπιν της απόσχισης της δραστηριότητας ανάπτυξης λογισμικού Customer Communication Management (i-DOCS) – μεταφέρθηκαν ως άμεσες θυγατρικές στην IDEAL Holdings. Η νέα οργανωτική δομή στοχεύει στη λειτουργική ενοποίηση, την αξιοποίηση συνεργειών και την ενίσχυση της συνολικής αποδοτικότητας – τόσο σε λειτουργικό όσο και σε φορολογικό επίπεδο.

Οι προοπτικές για τον κλάδο Πληροφορικής παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η ζήτηση για προηγμένες ψηφιακές λύσεις, υποδομές cloud και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η σταδιακή επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ε.Ε., δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες σε αγορές με αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και ασφάλειας. Παράλληλα, η στρατηγική εστίασης στην αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό και η διεύρυνση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών, αναμένεται να λειτουργήσουν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης για το μέλλον.

Επενδύσεις στον Κλάδο Τροφίμων

Η Εταιρεία εντός του Α’ τριμήνου 2025 εισήλθε στον κλάδο Τροφίμων μέσω της εξαγοράς της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Ο κλάδος Τροφίμων κατέγραψε ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική το Α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του σε ένα περιβάλλον πληθωριστικής πίεσης και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών. Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 64,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο – επίδοση που συνιστά το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων της τελευταίας πενταετίας για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση ποσοτήτων και την διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων μεταξύ των δικτύων διανομής.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των επώνυμων κατεψυγμένων λαχανικών και αύξησε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκιες σαλάτες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε επίπεδο διανομής και πωλήσεων, σημείωσε αύξηση πωλήσεων, ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές και οι πωλήσεις B2B.

Σε ένα περιβάλλον πληθωριστικής πίεσης η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στηρίζοντας το καταναλωτικό κοινό διατήρησε σταθερές τις τιμές των προϊόντων της απορροφώντας την οποιαδήποτε κοστολογική αύξηση ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τις προωθητικές ενέργειες με θετικό αποτύπωμα για τον καταναλωτή.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε € 6,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά +7% ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10,6%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο +88% και διαμορφώθηκαν σε € 4,0 εκατ. που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, τη μείωση του δανεισμού και του κόστους δανεισμού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον κλάδο Τροφίμων εστιάζεται στην αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας με βασικό άξονα την διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης του στην αγορά προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, την περαιτέρω ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων (360 Plant Based Meal και Επιλέγουμε), την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και την βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία αλλά και επενδύσεις στις παραγωγικές και αποθηκευτικές μονάδες. Τέλος, η διοίκηση εξετάζει επιλεκτικά πιθανές πλειοψηφικές επενδύσεις σε εταιρείες τροφίμων.

Λοιπές επενδύσεις

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και στον κλάδο Διανομής προϊόντων τεχνολογίας, λογισμικού πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας μέσω των θυγατρικών IDEAL TECHNOLOGY A.E. και METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Τα έσοδα διανομής λογισμικών πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και προϊόντων τεχνολογίας ανήλθαν σε € 25,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 8% (€ 23,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξημένες ανάγκες σε λογισμικό, τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και εξοπλισμό κυβερνοασφάλειας λόγω της συνέχισης των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην προστασία από τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των κυβερνοεπιθέσεων, τη μεταφορά των διαφόρων υποδομών στο Cloud, και την ανάγκη για συμμόρφωση και τις διάφορες κανονιστικές απαιτήσεις. Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο καθώς η ανωτέρω αναφερθείσα τάση θα συνεχίσει να υφίσταται.