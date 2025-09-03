Αυτόματα οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες - Η διαδικασία

Τέλος στην ταλαιπωρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σηματοδοτεί η διαδικασία ψηφιοποίησης των μεταβολών στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Από την περασμένη Πέμπτη (28/8) ενεργοποιήθηκε μια νέα, αυτόματη και ψηφιακή διαδικασία, η οποία μηδενίζει τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους.

Μόνο μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες λειτουργίας της νέας εφαρμογής «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης», περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις και επαγγελματίες προχώρησαν σε αυτόματη μεταβολή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στο myAADE.

Τα βήματα για μεταβολές ΚΑΔ

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης.

Η μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού μπορεί να ολοκληρωθεί ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Η διαδικασία

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

1. Υποβάλλουν δήλωση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην ψηφιακή πύλη myAADE στην εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης.

2. Κατά τη διαδικασία επιλογής Κ.Α.Δ, εμφανίζεται ευρετήριο Κ.Α.Δ. με τους Τομείς/ Κλάδους κατά NACE, τις Τάξεις κατά NACE, τις Κατηγορίες CPA, τις Υποκατηγορίες CPA και τις Εθνικές Δραστηριότητες. Οι φορολογούμενοι καθοδηγούνται στην επιλογή του Κ.Α.Δ. μέσω, κειμένων βοηθείας, καθώς και απαγορευτικών ή πληροφοριακών μηνυμάτων, κατά περίπτωση. Για την ευχερέστερη αναζήτηση και διάκριση των Κ.Α.Δ., στην ενότητα μεταβολής στοιχείων επιχείρησης αυτοί παρουσιάζονται με χρωματική επισήμανση και λεκτική περιγραφή, ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους για σκοπούς Φ.Π.Α. .

3. Κατά την υποβολή της δήλωσης επιλέγεται ο Κ.Α.Δ. συνοδευόμενος από την αντιμετώπισή του για σκοπούς Φ.Π.Α., ενώ ο φορολογούμενος ορίζει το είδος του Κ.Α.Δ., καθώς και την ημερομηνία έναρξης. Για την μεταβολή Κ.Α.Δ., συμπληρώνεται η ημερομηνία μεταβολής και το είδος μεταβολής (από κύριο σε άλλη κατηγορία ή το αντίστροφο ή μεταξύ τους). Για τη διακοπή Κ.Α.Δ., συμπληρώνεται η ημερομηνία διακοπής.

Τα δικαιολογητικά

Εφόσον δηλώνεται ένας ή περισσότεροι Κ.Α.Δ., για τους οποίους απαιτείται, προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά την υποβολή της αίτησης στην εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης στην ψηφιακή πύλη myAADE επισυνάπτεται το σχετικό δικαιολογητικό.

Αν ο φορολογούμενος επιλέγει ημερομηνία καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής κωδικού δραστηριότητας προγενέστερης των τριάντα ημερών από την ημερομηνία της δήλωσής του, συνυποβάλλει οποιοδήποτε τεκμηριωτικό υλικό για την άσκηση της δραστηριότητας κατά την αιτούμενη ημερομηνία.

Για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με δεσμούς εξάρτησης παρόμοιους με αυτούς των μισθωτών, απαιτείται η επισύναψη της σύμβασης του φυσικού προσώπου με τον εργοδότη του, ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης της μη υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α.Σε κάθε περίπτωση, η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις

Η εφαρμογή υποστηρίζει και την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ή δηλώσεων που απαιτούν επισύναψη δικαιολογητικών και αφορούν μεταβολή ΚΑΔ ή/ και καθεστώτος ΦΠΑ (π.χ. μη υπαγωγή φυσικού προσώπου σε ΦΠΑ, ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετάταξη από/προς ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ). Οι δηλώσεις αυτές προωθούνται στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία για έλεγχο και ολοκλήρωση.