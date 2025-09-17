Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από την ΑΑΔΕ στην Κω - Οι παραβάσεις στα ημερόπλοια

Συνεχίζεται από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ η επιχείρηση, “Κρουαζιέρα θα σε πάω”, που περιλαμβάνει ελέγχους σε ημερόπλοια. Μετά την Σαντορίνη, σειρά είχε η Κως, όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων από κλιμάκια της ΑΑΔΕ με την υποστήριξη και συνεργασία της Λιμενικής Αρχής του νησιού.

Η δράση επικεντρώθηκε σε ημερόπλοια, που εκτελούν καθημερινά μίνι κρουαζιέρες σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κω και προς τα γειτονικά νησιά, Ψέριμο και Κάλυμνο.

Πώς έδρασαν οι ελεγκτές

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προερχόμενοι από υπηρεσίες εκτός Κω, επιβιβάστηκαν σε ημερόπλοια, παριστάνοντας τους τουρίστες, αγοράζοντας εισιτήρια είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, είτε με μετρητά. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, παρακολουθούσαν τη χρήση ταμειακών και POS και κατέγραφαν τη διαδικασία έκδοσης αποδείξεων.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας, αποκάλυψαν την ιδιότητά τους, παρουσίασαν υπηρεσιακές ταυτότητες και εντολές ελέγχου και προχώρησαν στον καταλογισμό παραβάσεων.

Ταυτόχρονα, άλλοι ελεγκτές είχαν αιτηθεί και λάβει από τη Λιμενική Αρχή αρχεία επιβατών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Μετά από επεξεργασία και αντιπαραβολή με τα δεδομένα του myDATA και του e-Send, διαπιστώθηκαν σημαντικές ασυμφωνίες, που επιβεβαίωναν την απόκρυψη εσόδων. Οι ελεγκτές περίμεναν τα συγκεκριμένα πλοία κατά την επιστροφή τους στο λιμάνι και προχώρησαν στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Τι βρήκαν οι έλεγχοι

Συνολικά ελέγχθηκαν 8 ημερόπλοια. Σε 6 εξ αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 75%, και επί του πλήθους των ελέγχων.

Οι παραβάσεις αφορούν:

• Μη έκδοση αποδείξεων για πωλήσεις αναψυκτικών, καφέδων και λοιπών ειδών κατά τη διάρκεια των κρουαζιέρων

• Μη έκδοση εισιτηρίων σε επιβάτες–τουρίστες

• Απόκρυψη τζίρου και εσόδων, όπως διαπιστώθηκε από τις διασταυρώσεις με τα ψηφιακά συστήματα

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ελέγχονται σε βάθος χρόνου.