Kαλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες

Mια ημέρα μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαιρέτισε τα όσα ανακοίνωσαν οι δύο ηγέτες αναφέροντας, μάλιστα, ότι αμερικανικοί παράγοντες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο έργο.

«Είμαστε σε φάση διερεύνησης. Οι Αμερικανοί θέλουν τα στοιχεία για να καταλάβουν τι, πως και που. Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση που λειτουργεί πολυδιάστατα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης.

Επιπρόσθετα, σημείωσε πως «υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν πολύ μεγάλη αξία όπως ο IMEC για να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας στην Ευρώπη και εκεί δημιουργείται ευρύτερο ενδιαφέρον για της διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου».

Ερωτηθείς για το κατά πόσο αυτά τα έργα θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ο υπουργός απάντησε: «Ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Οσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση δεν είναι μόνο τσέπη. Ομως η διασύνδεση μετά με Κύπρο-Ισραήλ αλλά και Ισραήλ-Αραβικός κόσμος, Ινδία, είναι. Αν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο η Ινδία βλέπει τον δρόμο αυτό ως τον πιο ασφαλή για τα προϊόντα της και αυτό σημαίνει ανάπτυξη για τη χώρα τα λιμάνια και τις θέσεις εργασίας», επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου, κάνοντας ειδική αναφορά στο γεγονός ότι «η Ελλάδα έχει σημαντική θέση ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και το αμερικανικό δίκαιο λέει ότι εκεί που περνάει φυσικό αέριο, δεν ακουμπάει κανένας».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία υπεγράφη πρόσφατα, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε πως «ο καλύτερος τρόπος θωράκισης των υποδομών της χώρας είναι οι συμφωνίες. Το ότι ήταν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ήταν ο καλύτερος τρόπος στο πεδίο. Είχαμε πυλώνα συνεργασιών πέρα και πάνω από πρόσωπα και τώρα εκτός από τον αμυντικό κλάδο υπάρχει και ο ενεργειακός».