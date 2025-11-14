Έμποροι: Θετική εξέλιξη η φορολόγηση μικροδεμάτων από ασιατικές πλατφόρμες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), με ανακοίνωσή του, χαιρετίζει τη θετική απόφαση του ECOFIN να προχωρήσει στη φορολόγηση των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από ασιατικές πλατφόρμες και αναφέρει όυι πρόκειται για ένα πρώτο αναγκαίο βήμα προς την αποκατάσταση πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ΕΣΑ, αυτή η απόφαση αποτελεί μόνο το αρχικό πλαίσιο. Παραμένει ανοιχτό ποια συγκεκριμένα μέτρα θα υιοθετηθούν και πότε θα εφαρμοστούν. «Αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις στη Σύνοδο των Υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου, ώστε να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα», τονίζει και προσθέτει:

«Το προτεινόμενο τέλος των 2 ευρώ ως έξοδα διεκπεραίωσης είναι ένα ποσό εξαιρετικά μικρό και δεν επαρκεί για να ανακόψει τον ανεξέλεγκτο όγκο αποστολών που πλήττει τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι υψηλότερο, μέσα στα όρια που επιτρέπονται, δηλαδή 9,90 ευρώ, ώστε να σταματήσει η τεχνητή στρέβλωση των τιμών και ο παρατεταμένος αθέμιτος ανταγωνισμός».

«Η Ευρώπη άργησε και η ζημιά που έχει υποστεί η εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά είναι ήδη μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή των νέων μέτρων, ιδίως εάν ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της παραγωγής», επισημαίνει ο Σύλλογος και υπογραμμίζει: «Η επιβολή φορολογίας δεν αρκεί. Απαιτείται και αυστηρός έλεγχος καταλληλότητας και ασφάλειας προϊόντων, καθώς η είσοδος επικίνδυνων και ακατάλληλων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια».

Από την πλευρά του, και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία του ECOFIN για την επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, με εφαρμογή από το 2026.

Αυτή η εξέλιξη, όπως σημειώνει σε ανακοίνωση, αντανακλά τις πάγιες θέσεις και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του εμπορίου σχετικά με τις στρεβλώσεις που προκαλούσε το προηγούμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και στη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θοδωρή Καπράλου, «η απόφαση του ECOFIN αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική νίκη για το ευρωπαϊκό και ελληνικό εμπόριο και δικαιώνει τις σταθερές παρεμβάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά τα τελευταία χρόνια.

Είχαμε τονίσει εγκαίρως ότι το καθεστώς των αφορολόγητων μικροδεμάτων δημιουργούσε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η σημερινή εξέλιξη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ενισχύει την προσπάθεια για μια δίκαιη και ισότιμη αγορά. Θα παρακολουθούμε στενά τα επόμενα βήματα, ώστε η εφαρμογή από το 2026 να γίνει νωρίς, με σαφείς κανόνες και χωρίς νέες στρεβλώσεις».