«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σήμερα, Τετάρτη, θα πιστωθεί με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα.

Aπό την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Η βασική επιδότηση ορίζεται στα 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ φτάνει τα 4.500 ευρώ εφόσον συνδυάζεται με απόσυρση παλιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων δικαιούχων και η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων μικρότερης αξίας, ώστε η ηλεκτροκίνηση να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων.

Κεντρικά σημεία του νέου προγράμματος:

● 3.000 ευρώ βασική επιδότηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ή μισθώνει αμιγώς ηλεκτρικό ΙΧ αξίας έως 50.000 ευρώ (ΛΤΠΦ).

● +1.500 ευρώ με απόσυρση παλιού ρυπογόνου οχήματος.

● +400 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή.

● Επιπλέον μπόνους για:

– ΑμεΑ: +1.000 ευρώ.

– Νέους έως 29 ετών: +500 ευρώ.

– Τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες: +1.000 έως 2.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα λαμβάνουν επιδότηση 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ στις περιπτώσεις που έχουν έδρα σε νησί, η επιδότηση αυξάνεται κατά +1.000 ευρώ. Υποστηρίζεται και η αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive) για αντιπροσωπείες.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:

● Ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα κατηγορίας L με επιδότηση από 700 έως 1.500 ευρώ.

● Ηλεκτρικά ποδήλατα με επιδότηση έως 500 ευρώ.

● Ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.