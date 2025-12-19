H Δέσποινα Τσαγγάρη πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου για τον διορισμό της κας Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της Προέδρου της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής συγκρότησης του νέου θεσμού, επισημαίνοντας ότι «σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίσαμε για την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης αρχής, προχωρήσαμε αμέσως, όπως προέβλεπαν οι μεταβατικές διατάξεις, στη διαδικασία επιλογής του πρώτου διοικητή». Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, «η κα Τσαγγάρη προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά και έχει πλήρη γνώση της λειτουργίας της», υπογραμμίζοντας «ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για να ξεκινήσει τη λειτουργία αυτού του θεσμού, στην πρώτη και πιο δύσκολη φάση του».

Η κα Τσαγγάρη σημείωσε ότι, «γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί η αγορά και πως λειτουργούν οι εταιρείες, έρχομαι ως άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον». Επεσήμανε, επίσης, πως «εάν αυτή η Αρχή δημιουργηθεί και λειτουργήσει στα πλαίσια των θεσμών που έχουν οριστεί, θα είναι πολύ αποτελεσματική»

Το βιογραφικό της Δέσποινας Τσαγγάρη

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Πατήσια, Αθήνα. Ο πατέρας μου διατηρούσε ένα μικρό κατάστημα επίπλων, γεγονός που από νωρίς με έφερε σε επαφή με την καθημερινότητα της αγοράς, την αξία της εργασίας, τη σημασία της συνέπειας απέναντι στον πελάτη και την ανάγκη ύπαρξης κανόνων που διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη.

Ολοκλήρωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μου στην Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά και στη συνέχεια σπούδασα Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο Πατρών. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο City University of London στον τομέα της Information Engineering, καθώς και MBA στην ΕΕΔΕ στην Αθήνα.

Η επαγγελματική πορεία μου, που μετρά πάνω από 30 χρόνια, είναι αυτοδημιούργητη και ξεκίνησε το 1995 στην Procter & Gamble, όπου υπηρέτησα επί σειρά ετών σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στα κεντρικά της Ευρώπης, τόσο στον εμπορικό όσο και στον τομέα του marketing. Η εμπειρία αυτή μου έδωσε ισχυρά θεμέλια στη λειτουργία πολυεθνικών οργανισμών, στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και στη διαχείριση σύνθετων οργανωτικών δομών.

Στη συνέχεια ανέλαβα καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Beiersdorf (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ), η Safilo στην Ιταλία, η PepsiCo (Ελλάδα και Κύπρος) και πρόσφατα η ΝΙΚΑΣ.

Σε όλες αυτές τις παραπάνω θέσεις δραστηριοποιήθηκα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα, όπως τα τρόφιμα, τα ποτά, τα φαρμακευτικά και τα καταναλωτικά αγαθά.

Μιλώ άριστα αγγλικά, πολύ καλά γαλλικά και διαθέτω επαγγελματική επάρκεια στα ιταλικά, γεγονός που μου επέτρεψε να εργαστώ και να διοικήσω οργανισμούς σε διεθνές περιβάλλον, να συνεργαστώ με ευρωπαϊκούς θεσμούς και εποπτικές αρχές και να συμμετάσχω ουσιαστικά σε διακρατικά σχήματα λήψης αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, είχα την ευθύνη της γενικής διοίκησης οργανισμών με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, της χρηματοοικονομικής εποπτείας, της διαχείρισης προϋπολογισμών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της υλοποίησης οργανωτικών και στρατηγικών μετασχηματισμών.

Η μακρόχρονη εμπειρία μου στην αγορά μού επέτρεψε να αποκτήσω βαθιά γνώση τόσο των υγιών πρακτικών ανταγωνισμού όσο και των στρεβλώσεων που δύνανται να πλήξουν τον καταναλωτή. Με έφερε επίσης σε άμεση επαφή με τη σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ανάγκης ύπαρξης ισχυρών, ανεξάρτητων και αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου.

Παράλληλα, συνεργάστηκα συστηματικά με εποπτικές αρχές και θεσμικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα υπήρξα μέλος του ΔΣ του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και μέλος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών).

Είμαι παντρεμένη, με ένα 15χρόνο γιο. Στην προσωπική και διοικητική μου πορεία με διακρίνει το ήθος (θεσμικό και μη), η αίσθηση ευθύνης, η ευαισθησία μου στους ανθρώπους και καταναλωτές, η εν συναίσθηση, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και η ικανότητά μου να οργανώνω και να διοικώ φορείς με σαφή εντολή, επιχειρησιακή πειθαρχία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την ευκαιρία που μου δίνεται να υπηρετήσω τον ρόλο του Διοικητή, δεσμεύομαι να εργαστώ με απόλυτη προσήλωση στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, υψηλό επαγγελματικό ήθος και προσήλωση στη θεσμική ανεξαρτησία, στη θωράκιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στην ενδυνάμωση των θεσμικών λειτουργιών της Αρχής. Στόχος μου είναι να συμβάλω στη δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούν με υγιή ανταγωνισμό, ποιότητα και διαφάνεια, και όπου ο πολίτης αισθάνεται ουσιαστικά προστατευμένος μέσα από σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, τεκμηριωμένες αποφάσεις και διαφανείς μηχανισμούς ελέγχου.