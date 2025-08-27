Φορολοταρία: Eγινε η κλήρωση για τον Ιούλιο- Δείτε εάν κερδίσατε

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Ιουλίου 2025, αναδεικνύοντας 556 τυχερούς φορολογούμενους που μοιράζονται χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

• Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης

• Δείτε ΕΔΩ, εάν έχετε κερδίσει

Με ποιον τρόπο συμμετέχετε

Η συμμετοχή στη φορολοταρία γίνεται αυτόματα για όσους πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ο αριθμός των λαχνών εξαρτάται από το συνολικό ποσό των συναλλαγών που έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα. Κάθε ευρώ δαπάνης αντιστοιχεί σε έναν λαχνό, με ανώτατο όριο τις 10.000 ευρώ μηνιαίων συναλλαγών.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, η φορολοταρία μοιράζει συνολικά 556 έπαθλα κάθε μήνα. Συγκεκριμένα:

Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει 50.000 ευρώ

Πέντε λαχνοί κερδίζουν 20.000 ευρώ

Πενήντα λαχνοί κερδίζουν 5.000 ευρώ

Πεντακόσιοι λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Για όσους ξοδεύουν με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ποσοστό πάνω από το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματός τους, οι λαχνοί που συγκεντρώνουν διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρεθούν στους νικητές.