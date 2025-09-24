Χρηματικό βοήθημα για τους πληγέντες από την έκρηξη βόμβας στους Αμπελοκήπους

Το χρηματικό βοήθημα για αντικατάσταση οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ

Η Πολιτεία ενεργοποίησε το μηχανισμό της κρατικής αρωγής για τη στήριξη των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών που διέμεναν στην πολυκατοικία στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους και οι περιουσίες των οποίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη βόμβας. Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό ή των έξι χιλιάδων ευρώ για δύο συνοικούντα πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ για έκαστο επιπλέον προστατευόμενο συνοικούν μέλος. Σε περίπτωση που το προστατευόμενο συνοικούν μέλος διαθέτει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ κατά την 31η Οκτωβρίου 2024, από την οποία προκύπτει ότι φέρει αναπηρία, νοητική ή σωματική, σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το χορηγούμενο ποσό αυξάνεται κατά χίλια ευρώ επιπλέον.

Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος για μίσθωση κατοικίας είναι τα φυσικά πρόσωπα που κατά την 31η Οκτωβρίου 2024 είχαν την κύρια κατοικία τους και διαθέτουν πλήρη κυριότητα ή δικαίωμα επικαρπίας ή δικαίωμα οίκησης ή δικαίωμα χρήσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελοκήπους Αθηνών με ταχυδρομικό κώδικα 115 26.

Το χρηματικό βοήθημα για αντικατάσταση οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί βαριές βλάβες, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί μεσαίες βλάβες και στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ, εφόσον η οικοσκευή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες.

Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος για την αντικατάσταση της οικοσκευής είναι τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν κατά την 31η Οκτωβρίου 2024 το εν λόγω κτίριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το χρηματικό βοήθημα μεταφοράς οικοσκευής χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της πραγματοποιηθείσας σχετικής δαπάνης, με ανώτατο όριο το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Προϋπόθεση χορήγησης του συγκεκριμένου χρηματικού βοηθήματος είναι ότι η μεταφορά της οικοσκευής να πραγματοποιείται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Δικαιούχοι του χρηματικού βοηθήματος μεταφοράς της οικοσκευής που δεν έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή είναι τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ένοικοι των διαμερισμάτων του εν λόγω κτιρίου που είναι ιδιοκτήτες της οικοσκευής, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.