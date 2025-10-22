Jaguar Land Rover: 2,5 δισ. δολάρια κόστισε στη βρετανική οικονομία η κυβερνοεπίθεση

Η κυβερνοεπίθεση του Αυγούστου στη Jaguar Land Rover, που ανήκει στην ινδική Tata Motors, κόστισε στη βρετανική οικονομία 1,9 δισ. λίρες και επηρέασε περισσότερους από 5.000 οργανισμούς στη χώρα, σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητου φορέα κυβερνοασφάλειας που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε από το Cyber Monitoring Centre (CMC) —μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση που απαρτίζεται από ειδικούς του κλάδου, μεταξύ των οποίων και ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC)— αναφέρει ότι οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι ακόμη μεγαλύτερες, εάν υπάρξουν καθυστερήσεις στην πλήρη επαναφορά της παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας στα προ της κυβερνοεπίθεσης επίπεδα.

«Πρόκειται για το πιο οικονομικά καταστροφικό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που έχει πλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο, με το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών να οφείλεται στη διακοπή της παραγωγής της JLR και των προμηθευτών της», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του CMC.

Η JLR άρχισε να επαναλειτουργεί τις γραμμές παραγωγής στις αρχές Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν έξι εβδομάδες παύσης που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση. Η εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων διαθέτει τρεις εργοστασιακές μονάδες στη Βρετανία, οι οποίες παράγουν συνολικά περίπου 1.000 οχήματα την ημέρα.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων που έπληξαν φέτος κορυφαίες βρετανικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών και η Marks & Spencer, η οποία υπέστη ζημίες περίπου 300 εκατ. λιρών έπειτα από παραβίαση δεδομένων τον Απρίλιο, η οποία οδήγησε σε δίμηνη διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η JLR έχασε περίπου 50 εκατ. λίρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, γεγονός που ώθησε τη βρετανική κυβέρνηση να της παράσχει κρατική εγγύηση δανείου ύψους 1,5 δισ. λιρών στα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να στηρίξει το δίκτυο προμηθευτών της.

Το CMC, το οποίο χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία ασφάλισης και κατατάσσει τις σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν βρετανικές επιχειρήσεις με βάση τη χρηματοοικονομική τους επίπτωση, χαρακτήρισε την επίθεση στη JLR ως «Συστημικό Συμβάν Κατηγορίας 3» σε κλίμακα πέντε βαθμίδων.



Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, αντικατοπτρίζει τη σημαντική διαταραχή που προκάλεσε το περιστατικό τόσο στην παραγωγή της JLR, όσο και στη πολύπλοκη αλυσίδα προμηθευτών της και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.