Η BMW ανακαλεί πάνω από 145.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Οι αντιπρόσωποι της BMW θα αντικαταστήσουν τη μίζα του κινητήρα χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες

Η BMW ανακαλεί περισσότερα από 145.000 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας υπερθέρμανσης της μίζας που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ (NHTSA) την Τετάρτη.

Η ανάκληση αφορά οχήματα μοντέλων 340I, X7 και X5 του 2020, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή ασφάλειας αυτοκινήτων.

Οι αντιπρόσωποι της BMW θα αντικαταστήσουν τη μίζα του κινητήρα χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες, δήλωσε η NHTSA στην ανακοίνωση.

Αυτή η ανάκληση ακολουθεί μια προηγούμενη ανακοίνωση της NHTSA νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η BMW θα ανακαλέσει πάνω από 196.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος με τη μίζα του κινητήρα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα.