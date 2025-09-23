Jaguar Land Rover: Παρατείνει την παύση της παραγωγής έως την 1η Οκτωβρίου

Ο κατασκευαστής του Range Rover έχει πληγεί σοβαρά από την κυβερνοεπίθεση, η οποία έχει διακόψει τις δραστηριότητές του για περισσότερο από τρεις εβδομάδες

Η Jaguar Land Rover παρέτεινε για ακόμα μια φορά τη διακοπή της παραγωγής της, καθώς η κυβερνοεπίθεση που έχει παραλύσει την αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα. Η παραγωγή στα εργοστάσιά της θα παραμείνει σε παύση μέχρι την 1η Οκτωβρίου, ενώ η εταιρεία είχε προηγουμένως ως στόχο να επαναλάβει τις δραστηριότητές της αυτή την εβδομάδα.

«Λάβαμε αυτή την απόφαση… καθώς καταρτίζουμε το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων μας και συνεχίζουμε την έρευνά μας», ανέφερε η εταιρεία.

Ο κατασκευαστής του Range Rover έχει πληγεί σοβαρά από την κυβερνοεπίθεση, η οποία έχει διακόψει τις δραστηριότητές του για περισσότερο από τρεις εβδομάδες, γεγονός που προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα του κλάδου, μετά τους δασμούς Τραμπ. Τα προβλήματα της JLR διαταράσσουν επίσης την αλυσίδα εφοδιασμού, με τους προμηθευτές να αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. Η JLR είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η εταιρεία, που ανήκει στην ινδική Tata Motors, έχει αντιμετωπίσει υψηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της, και συνεχείς κριτικές για την ανανέωση της επωνυμίας της Jaguar, η οποία δεν παράγει νέα αυτοκίνητα έως ότου είναι έτοιμη η νέα σειρά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών προμηθευτών που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο είναι η γερμανική Eberspächer Gruppe, η οποία κατασκευάζει συστήματα εξάτμισης για την JLR στο εργοστάσιό της στη Νίτρα της Σλοβακίας, και η σλοβακική Hollen, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Σημειώνεται πως και άλλες εταιρείες έπεσαν θύματα κυβερνοεπιθέσεων, όπως η Marks & Spencer, η οποία αντιμετώπισε σημαντικές διαταραχές για μήνες. Επιπλέον, πρόσφατη είναι η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα check in ευρωπαϊκών αεροδρομίων, που δημιούργησαν αναταραχές στα δρομολόγια και τις αεροπορικές, καθώς και μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες.