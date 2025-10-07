Aston Martin: Πώς η αγαπημένη του Τζέιμς Μποντ υποφέρει από τις πολιτικές Τραμπ

Η Aston Martin προειδοποίησε τους επενδυτές να προετοιμαστούν για μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ζημίες φέτος, το τελευταίο πλήγμα για τη λαμπερή αλλά επίμονα ζημιογόνο αυτοκινητοβιομηχανία της Βρετανίας.

Εν όψει των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου στις 29 Οκτωβρίου, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει τώρα ζημίες για το σύνολο του έτους ακόμη μεγαλύτερες από την προηγούμενη εκτίμηση των 110 εκατ. λιρών (130 εκατ. ευρώ).

Η εκτίμηση ταρακούνησε τους επενδυτές, ρίχνοντας τις μετοχές περίπου κατά 8% το πρωί της Δευτέρας. Η μετοχή έχει υποχωρήσει 29% από τον Ιανουάριο και 31% τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την απογοήτευση των επενδυτών για τις επιδόσεις της Aston.

"Η Aston Martin έχει βρεθεί σε ένα κοκτέιλ αντιξοοτήτων. Ως αυτοκινητοβιομηχανία που κατασκευάζει εκτός των ΗΠΑ, έχει πληγεί οδυνηρά από τους δασμούς του Τραμπ, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με το ευρύτερο δύσκολο μακροοικονομικό σκηνικό", δήλωσε η Victoria Scholar, επικεφαλής επενδύσεων στην Interactive Investor.

Η Aston Martin δεν έχει εναλλακτική αμερικανική παραγωγική βάση, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που είναι σε θέση να αποφύγουν το κύριο βάρος των δασμών ενισχύοντας την αμερικανική παραγωγή.

Ο όμιλος παλεύει επίσης με την αδυναμία σε βασικές αγορές, ιδίως στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα, όπου η επιβράδυνση της κατανάλωσης πολυτελών ειδών έχει ελαχιστοποιήσει τη ζήτηση για τα πανάκριβα σπορ αυτοκίνητα.

Η Aston Martin μείωσε περίπου το 5% του εργατικού δυναμικού της τον Φεβρουάριο, καθώς οι ζημίες βάθαιναν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού του κόστους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί μια φιλόδοξη σειρά προϊόντων.

Το σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων των ΗΠΑ πλήττει την Aston Martin

Σύμφωνα με τη νέα εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, μόνο ένας καθορισμένος αριθμός αυτοκινήτων βρετανικής κατασκευής μπορεί να εισέρχεται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο με χαμηλότερο εισαγωγικό δασμό. Μόλις συμπληρωθεί αυτή η ποσόστωση, κάθε περαιτέρω όχημα αντιμετωπίζει σημαντικά υψηλότερους δασμούς - σε ορισμένες περιπτώσεις έως και δεκαπλάσιους.

Στόχος των ΗΠΑ είναι να προστατεύσουν τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, επιτρέποντας παράλληλα περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά για ορισμένες ευρωπαϊκές μάρκες.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές με εργοστάσια στις ΗΠΑ ή εξαγωγές μεγάλου όγκου φορτώνουν τις αποστολές τους και γεμίζουν γρήγορα τη συνολική ποσόστωση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάρκες όπως η Aston Martin, οι οποίες κατασκευάζουν λιγότερα αυτοκίνητα και αποστέλλουν μικρότερες παρτίδες, συχνά χάνουν αυτό το πρώιμο παράθυρο ποσόστωσης, αφήνοντάς τις εκτεθειμένες στον πλήρη δασμό.

Αυτό το σύστημα αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Aston Martin να κάνουν δαπανηρούς συμβιβασμούς: είτε να απορροφήσουν το πλήγμα του δασμού, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους, είτε να καθυστερήσουν τις παραδόσεις έως ότου η ποσόστωση επανέλθει, γεγονός που καθυστερεί τα έσοδα και διαταράσσει τις ταμειακές ροές.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ρυθμός εξαγωγών που σταματάει-ξεκινάει, γεγονός που δυσχεραίνει τις οικονομικές προβλέψεις και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα έναντι ανταγωνιστών με τοπική παραγωγή ή μεγαλύτερη δύναμη πίεσης.