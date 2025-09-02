Ποιοι δικαιούνται 17.500 ευρώ για δική τους επιχείρηση - Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Ξεκινά ξανά από φθινόπωρο το πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Περισσότεροι από 2.100 νέοι άνεργοι έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχορήγηση 17.500 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ίδια πλατφόρμα με ευθύνη της ΔΥΠΑ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ, να έχει ολοκληρώσει εξατομικευμένη προσέγγιση και ατομικό σχέδιο δράσης, να έχει την ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια (ή ισχύουσα άδεια διαμονής), οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις και η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να συστήσουν ατομική επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016). Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.

Το ποσό και η καταβολή

Η χρηματοδότηση ύψους 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

5.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

6.000 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας

6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας

Η διάρκεια της ενίσχυσης ορίζεται σε 12 μήνες, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

Στους προηγούμενους κύκλους σχεδόν 10.000 ωφελούμενοι δημιούργησαν επιχειρήσεις όπως καφέ, καταστήματα γρήγορου φαγητού, φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας αλλά και καινοτόμες start-ups. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει επιχείρηση πώλησης εισιτηρίων που εντάχθηκε στο Elevate Greece.

Η νέα προκήρυξη θα δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχή γυναικών – που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων – αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.