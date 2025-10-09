Μειώνεται η αβεβαιότητα στο ΧΑ - Πτώση του δείκτη «φόβου» του ΚΕΠΕ τον Σεπτέμβριο

Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,87%.

Υποχώρησε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου», φτάνοντας το 23,24% στις 30/9/2025 από το 23,50% στις 29/8/2025.

Όπως σημειώνει το ΚΕΠΕ, ο δείκτης αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 23,61% τον Σεπτέμβριο του 2025 από 23,98% τον Αύγουστο του 2025.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) που παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, σημείωσε τον Ιούνιο πτώση, σε συνέχεια της οριακής ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ, σημειώνει το ΚΕΠΕ. Εναλλακτικά, δύναται να ακολουθεί την τάση ήπιας διόρθωσης προς τα κάτω που φαίνεται να χαρακτηρίζει την πορεία του μετά το πιο πρόσφατο μέγιστο που είχε καταγραφεί.

Σε αυτή τη βάση, η πιο πιθανή ερμηνεία μοιάζει να είναι η συγκράτηση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, με ασαφείς ενδείξεις αναφορικά με τις προοπτικές για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες. Η αναφερόμενη ασάφεια συνδέεται ενδεχομένως με την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των γεωπολιτικών κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.