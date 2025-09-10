ΚΕΠΕ: Μικρή μείωση του δείκτη «φόβου» στο ΧΑ τον Αύγουστο

H μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 23,98% τον Αύγουστο του 2025 από 26,61% τον Ιούλιο

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, φτάνοντας το 23,50% στις 29/8/2025 από το 24,07% στις 31/7/2025.

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 23,98% τον Αύγουστο του 2025 από 26,61% τον Ιούλιο του 2025. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,90%.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάιο του 2025,2 ο ΣΔΠ σημείωσε οριακή άνοδο, σε συνέχεια της ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ. Εναλλακτικά, μπορεί να επιβεβαιώνει τη διακοπή της τάσης ήπιας διόρθωσης προς τα κάτω που είχε πρόσφατα παρατηρηθεί και την ευνοϊκή μεταστροφή των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα.

Σε αυτή την περίπτωση, δύναται να παρέχει μια πρώτη πρόδρομη ένδειξη για ενδιάμεση βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν. Με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.