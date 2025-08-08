Δεικτης Φόβου: Μειώθηκε σημαντικά η αβεβαιότητα στο ΧΑ τον Ιούλιο

Μειώθηκε τον Ιούλιο η αβεβαιότητα για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τον δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV. Ο λεγόμενος δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Ειδικότερα, η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, φτάνοντας το 24,07% στις 31/7/2025 από το 28,92% στις 30/6/2025 (Βλ. Διάγραμμα 2). Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 26,61% τον Ιούλιο του 2025 από 30,74% τον Ιούνιο του 2025. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,93%.

Σε ό,τι αφορά τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ), στην τελευταία παρατήρηση για τον Απρίλιο του 2025, σημείωσε άνοδο σε συνέχεια της πτώσης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Πρόκειται για έναν δείκτη βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Η άνοδος του Απριλίου ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ. Εναλλακτικά, μπορεί να σηματοδοτεί τη διακοπή της τάσης ήπιας διόρθωσης προς τα κάτω που είχε πρόσφατα παρατηρηθεί και την ευνοϊκή μεταστροφή των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται να παρέχει μια πρώτη πρόδρομη ένδειξη για ενδιάμεση βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν. Με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ, σημειώνει το ΚΕΠΕ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.