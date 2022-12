Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB

Τον Ιανουάριο του 2023 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «Know Your Customer» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), η οποία μεταξύ άλλων, έχει ως στόχο να κάνει πιο «ορατές» στο τραπεζικό σύστημα τις μικρές και νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από τα προϊόντα της: Μόλις το 5% των δανείων μέσω της HDB έχουν δοθεί μέχρι σήμερα σε νέες επιχειρήσεις με λιγότερα από τρία έτη επιχειρηματικής ζωής, γεγονός που η διοίκηση της τράπεζας θέλει να αλλάξει.

Στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας αναφέρθηκε απόψε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και η HDB.

«Χρειαζόμαστε αυτή τη νέα πλατφόρμα, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και το policy making (χάραξη πολιτικής) και το τραπεζικό σύστημα, εξασφαλίζοντας μια πολύ καθαρή εικόνα των νέων - όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε διάρκεια ζωής της επιχείρησης - επιχειρηματιών. Θέλουμε οι νέοι επιχειρηματίες να μπορέσουν μέσα από αυτή την πλατφόρμα ν' ανεβάσουν τα στοιχεία τους, να μας ενημερώσουν, να μας συστηθούν και να τους δώσουμε το λεγόμενο πρώτο "health check" (έλεγχο υγείας). Και στη συνέχεια να ανέβει το αίτημά τους (για χρηματοδότηση) και να το δει το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, που συμμετέχει στα προϊόντα μας» υπογράμμισε η κα Χατζηπέτρου. Πρόσθεσε δε, ότι αυτό θα αλλάξει την ισορροπία, γιατί ακόμα και μια πολύ μικρή επιχείρηση θα έχει τις ίδιες δυνατότητες, που έχει μια μεγάλη, ως προς την προσέγγιση του τραπεζικού συστήματος.

Δάνεια 2 δισ. στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως για εμπόριο και μεταποίηση

Αναφερόμενη ειδικά στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HBD γνωστοποίησε ότι τα δάνεια που έχουν κατευθυνθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ. «Το 20% των δανείων μας δόθηκε στη Βόρεια Ελλάδα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι εξ αυτών, το 32% αφορούσε δάνεια ύψους έως 2 εκατ. ευρώ, το 30% έως 10 εκατ. ευρώ, το 26% έως 50 εκατ. ευρώ και μόλις το 11% πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Κατά τα λοιπά, το 40% των δανείων στη Βόρεια Ελλάδα κατευθύνθηκαν στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το 34% στη μεταποίηση, το 6,5% στον τουρισμό (ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ελλάδας), 5% στις κατασκευές, 3,6% στη γεωργία, 2,3% στις μεταφορές και την αποθήκευση κ.ά..

Η κα Χατζηπέτρου επισήμανε τέλος, ότι η τράπεζα θέλει να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξής τους και για να πετύχουν τον - αναγκαίο, αλλά όχι εύκολο - «διπλό μετασχηματισμό», ήτοι την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές εξαγωγές το 2023-2024

Την εκτίμηση ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών θα μπορούσαν να φτάσουν φέτος τα 52 δισ. ευρώ, πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση. Πρόσθεσε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, για το 2023 και το 2024, είναι να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς σήμερα το 70% των ελληνικών εξαγωγών γίνεται από μεγάλες (για τα ελληνικά δεδομένα) επιχειρήσεις, με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. «Σκεφτείτε σε τι ύψη θα έφταναν οι ελληνικές εξαγωγές σε βάθος πενταετίας, αν ξεκινούσαν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξάγουν» είπε.

Επισήμανε ωστόσο το πρόβλημα που συνιστά το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, αν θέλουν, π.χ., να απευθυνθούν σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, θα πρέπει να συνεργαστούν και να σχηματίσουν clusters (επιχειρηματικές συστάδες). Μάλιστα, κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία εξαγωγικών «βάσεων» σε χώρες του εξωτερικού, όπου οι ελληνικές ΜΜΕ θα μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, και στη συνέχεια αυτά να φτάνουν στους ξένους καταναλωτές μέσω πλατφορμών όπως αυτή της InstaShop, της startup που ιδρύθηκε το 2015 στο Ντουμπάι από δύο Έλληνες επιχειρηματίες και εξαγοράστηκε προς 360 εκατ. ευρώ από γερμανικό κολοσσό (σ.σ. τη Delivery Hero).

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία

Στη συνέχεια, στελέχη της HBD παρουσίασαν τα ταμεία και τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία της τράπεζας:

*Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, διαθέσιμο έως τον Οκτώβριο του 2023, για χρηματοδοτήσεις ύψους 25.000- 1.500.000 ευρώ, με συμπλήρωση αίτησης σε λιγότερο από ένα λεπτό.

*Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - ΤΜΕΔΕ, διαθέσιμο έως το τέλος του 2023, χρήσιμο εργαλείο, π.χ., για μηχανικούς που υλοποιούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

*Το Ταμείο Επιχορήγησης Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, με χρηματοδοτήσεις για κινηματογραφικές παραγωγές και gaming, το οποίο όμως οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του χώρου φαίνεται πως δεν έχουν ακόμα «ανακαλύψει», καθώς αυτό αποτελεί μόλις το 2% των δανείων της τράπεζας, παρά το γεγονός ότι, ειδικά η Θεσσαλονίκη, αναπτύσσει ταχύτατα την οπτικοακουστική της βιομηχανία.

*To Ταμείο Μικροδανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που θα μπει στην αφετηρία τον Ιανουάριο και αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με μικρά δάνεια προς αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να ωφεληθούν περισσότερες από 2500 επιχειρήσεις.

*Το 'Development Law Financial Instrument Guarantee Fund', το οποίο απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις που στερούνται ικανών ιστορικών οικονομικών στοιχείων για την αυτόνομη λήψη χρηματοδότησης από τα 13 καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου. Με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκολύνεται η ένταξή τους στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022.

*Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε επενδυτικό δάνειο με επιχορήγηση, εάν επιτευχθούν κριτήρια καινοτομίας και ESG (Environmental Social Governance). Διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2025, το Ταμείο αναμένεται να τετραπλασιάσει μέσω μόχλευσης στην αγορά τα διαθέσιμα κεφάλαια των 35 εκατ. ευρώ από την HBD, φτάνοντάς τα στα 140 εκατ.

*Τα τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, που αναμένεται να δημιουργήσουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε τομείς αιχμής, μέσα από συνολικό χαρτοφυλάκιο 1,5 δισ. ευρώ: το Green Guarantee Fund for Sustainable Development (χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ), το Digitization Guarantee Fund for Sustainable Development (250 εκατ.) και το Growth Fund (κεφάλαιο κίνησης, 750 εκατ. ευρώ).

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης και ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Μανώλης Βλαχογιάννης, ενώ τις απόψεις τους για τη συνεργασία με την HDB, κατέθεσαν εκπρόσωποι τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της Optima Bank, επισημαίνοντας τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.