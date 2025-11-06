Η BoE αφήνει τα επιτόκια στο 4% – Οδεύει προς μείωση τον Δεκέμβριο

Η Τράπεζα της Αγγλίας επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια με το επιτόκιο αναφοράς να παραμένει στο 4%, αλλά η απόφαση κρίθηκε στη μία ψήφο και ως εκ τούτου ανοίγει ο δρόμος για μια μείωση τον Δεκέμβριο.

Πέντε από τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ψήφισαν υπέρ της διατήρησης, με την ψήφο του διοικητή Andrew Bailey να καθορίζει το αποτέλεσμα, καθώς τα τέσσερα άλλα μέλη ψήφισαν υπέρ μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75%. Η ψηφοφορία ήταν πιο οριακή απ’ ό, τι αναμενόταν, καθώς οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν μια διαφορά 6-3 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης ήταν η τελευταία πριν από την κατάθεση του φθινοπωρινού προϋπολογισμού αργότερα αυτό το μήνα. Πλέον οι προβλέψεις συνηγορούν υπέρ του ενδεχομένου μιας μείωσης επιτοκίων ήδη από τον Δεκέμβριο και μιας επιπλέον μείωσης κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ως απάντηση στην αναμενόμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού — ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% — και στην επιβράδυνση των δεδομένων της αγοράς εργασίας. Όπως είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο η BoE, το 3,8% ενδέχεται να είναι η κορύφωση του πληθωρισμού.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης έδειξαν ότι ο Bailey ήταν ο πιο επιφυλακτικός από τους αξιωματούχους που υποστήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων και ότι έκλεινε περισσότερο υπέρ μιας μελλοντικής μείωσης, καθώς θεωρεί πως οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό «μειώθηκαν και έγιναν πιο ισορροπημένοι το τελευταίο διάστημα».

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε σταδιακή πτωτική πορεία, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής στο στόχο του 2% πριν τα μειώσουμε ξανά», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του.

Εξάλλου, η Τράπεζα της Αγγλίας τροποποίησε το guidance της, αναφέροντας ότι τα επιτόκια «πιθανότατα θα συνεχίσουν τη σταδιακή πτωτική τους πορεία», ενώ απαλείφθηκε η διατύπωση της λέξης «προσεκτικά».

Σημειωτέον ότι και οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και της Σουηδίας διατήρησαν αμετάβλητα τα δικά τους επιτόκια. Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας επανέλαβε ότι οι αξιωματούχοι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να αξιολογήσουν την οικονομία πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσεις. Η Norges Bank διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 4% την Πέμπτη, όπως προέβλεπαν όλοι οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν την πρόθεσή τους να το μειώσουν περαιτέρω «κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους».

Την Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το κόστος δανεισμού στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και συνέχισε να προβλέπει μια στασιμότητα περίπου ενός έτους, προκειμένου να επιτρέψει την εδραίωση της οικονομικής ανάκαμψης.

Η Riksbank διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις. «Το επιτόκιο πολιτικής αναμένεται να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσαν οι αξιωματούχοι. «Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο μεσοπρόθεσμα».