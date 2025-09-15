ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου και τριών ακόμα προσώπων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Porsche, Ferrari και άλλα 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της ίδιας και συγγενών της

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία για το πόσο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (11 ακίνητα, Ferrari, Porsche και άλλα 30 αυτοκίνητα) την πρώην πολιτεύτριας της Ν.Δ. Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και προσώπων της οικογένειά τους που εμπλέκονται στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δέσμευση έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ήδη το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με βάση τα ευρήματα, οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και το 2024 φέρεται ότι έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε.

Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche, καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον, η δέσμευση αφορά 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Τέλος, από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές ζητήθηκε να ερευνήσουν και τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου 1 εκατ. ευρώ, συγκεκριμένα να διαπιστωθεί αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.