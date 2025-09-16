Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Τομέα της Β Αθηνών

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πιθανότατα θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος «Δημοκράτες» στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα» δήλωσε από τη δική του πλευρά ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο την περίοδο 1984-86 υπήρξε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, την περίοδο 1987-92 Λέκτορας και την περίοδο 1992-95 Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (με εξειδίκευση σε θέματα Δημοσίου Δικαίου) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.