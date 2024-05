Ο low profile Στουρνάρας, ο large Γιάννος Κοντόπουλος της ΕΧΑΕ και οι κρίσιμες στηρίξεις στο ΧΑ

Ο low profile Στουρνάρας και ο large Κοντόπουλος

Μία έκπληξη την δοκίμασαν όσοι είδαν τα αποτελέσματα Q1 της ΕΧΑΕ. Οχι τόσο για τη μέτρια αύξηση οικονομικών αποτελεσμάτων- κύκλος εργασιών 13,5 εκατ (έναντι 11,7 εκατ το αντίστοιχο 3μηνο του 2023) ebitda 6,4 (από 5,3) και καθαρά κέρδη 4,4 (από 3,3 ) όσο για την διψήφια (11,7%) του λειτουργικού κόστους στα 6,6 (από 5,9 εκατ. ευρώ). Δηλαδή λειτουργικό κόστος μεγαλύτερο (κατά 2,2 εκατ) των καθαρών μτφ κερδών. Δεν το λες και λίγο. Ρεκόρ αμοιβών στην ΕΧΑΕ, στα διευθυντικά στελέχη η "μερίδα του λέοντος" , καθώς η αύξηση 21,7% ( ! ) οφείλεται στις επιπλέον αμοιβές που απολαμβάνει (βάσει των σχετικών συμβάσεων φυσικά) η ηγετική ομάδα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον Γιάννο Κοντόπουλο -ανατρέχοντας στο 2022- οι αποδοχές ήταν 406.246 ευρώ (μικτά) ενώ με την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών το μπόνους μπορούσε να φθάσει έως και 75% -επιπλέον 225.000 ευρώ. Αμοιβές επικεφαλής του περιφερειακού αναδυόμενου "ρηχού" Χρηματιστηρίου Αθηνών, μεγαλύτερες λ.χ του Stephane Boujinah- CEO and Chairman of the Managing Board of Euronext.

Αντιπαραβολικά, ο επικεφαλής της ΕΧΑΕ μπορεί σε χρονιά με γερά μπόνους να φθάσει να πάρει ακόμη και 3πλάσια απ' όσα ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ποιες είναι οι αμοιβές του Γιάννη Στουρνάρα- κάτι περισσότερες από 200.000 (μικτά)- με τον ίδιο να συνεχίζει στην συντηρητική πολιτική που ακολουθείται από τον Ιούνιο 2014, όταν διαδεχόμενος τον Γιώργο Προβόπουλο κράτησε τη μείωση αποδοχών- τότε, λόγω της μνημονιακής κρίσης- πολιτική που αδιάλειπτα τηρεί μέχρι τώρα.

Αρχή άνδρα δείκνυσι, έλεγαν οι πρόγονοι (σ.σ η ρήση αποδίδεται στον Βίαντα τον Πριηνέα/έναν εκ των επτά σοφών, ενώ χρησιμοποιείται από τον Σοφοκλή στην Αντιγόνη (Κρέων)...

Χ.Α : Σε δοκιμασία οι πρώτες κρίσιμες στηρίξεις !

Του Δημήτρη Τζάνα*

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών για το 1 ο τρίμηνο, της Lavipharm, της Autohellas, της Aegean, της Infoquest είναι ικανοποιητικές και ελπιδοφόρες για τη συνέχεια και σε κάποιες περιπτώσεις (όμιλος Ideal, ΕΧΑΕ, Epsilon Net) εξαιρετικές, σε συνέχεια εκείνων των τραπεζών. Παράλληλα, ο μέχρι τώρα απολογισμός των ύψους 3,4 δις. ευρώ placements 8 εισηγμένων (Alpha, ETE, Πειραιώς, Jumbo, Μυτιληναίος, Helleniq Energy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ACAG/Λύκος) των τελευταίων 9 μηνών, συνιστούν ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές των εταιρειών από τους διεθνείς επενδυτές, ενώ στο εγγύς μέλλον πιθανολογούνται και νέα, όπως για το 18% της ΕΤΕ, το νέο ποσοστό στη Helleniq Energy, πακέτο της Trade Estate και της Βιοχάλκο/Cenergy κοκ.

Ταυτόχρονα, σε βάθος χρόνου ο κανονισμός του Χ.Α. θα αναγκάσει αρκετές εταιρείες να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες διασποράς αν επιθυμούν να παραμείνουν στη ρυθμιζόμενη αγορά. Ωστόσο, τα παραπάνω δεδομένα δεν σηματοδοτούν στην παρούσα φάση την εκδήλωση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος από πλευράς εγχώριων επενδυτών, ενώ την ίδια ώρα οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν ότι οι γενναιόδωρες αποδόσεις που έχουν ήδη καταγράψει (+14% ο Γ.Δ. & +22% οι τράπεζες για φέτος) συνιστούν ισχυρό κίνητρο για κατοχύρωση κερδών, σε συνέχεια της φανερής αδυναμίας για υπέρβαση των 1500 μονάδων του Γ.Δ. με τα παρόντα συναλλακτικά δεδομένα.

Σαν αποτέλεσμα, τόσο ο Γ.Δ. όσο και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καλούνται να επιβεβαιώσουν κρίσιμα όρια στήριξης, στην περιοχή των 1470 για τον πρώτο και των 3540 μονάδων για το δεύτερο. Eνόψει της συνεδρίασης της Παρασκευής κατά την οποία θα γίνει το rebalancing σε συνέχεια των μεταβολών των συντελεστών στάθμισης των δεικτών των ελληνικών μετοχών του MSCI Standard Greece και της εισόδου νέων μετοχών στον ΜSCI Small Cap αλλά και της ετυμηγορίας του οίκου Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, ενώ στις 30/6 ανακοινώνεται η νέα σύνθεση του FTSE 25 από το χρηματιστήριο.

Στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα της Nvidia που διαθέτει τους κορυφαίους επεξεργαστές για να τρέχουν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών με τις πωλήσεις του 1 ου τριμήνου να ξεπερνούν τα 26 δις. δολάρια και την ύψους $2,7 τρις. κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τη κεφαλαιοποίηση του συνόλου των μετοχών του δείκτη Dax 40 που ανέρχεται σε $2, 5 τρις. περίπου ! Όμως, η εξέλιξη αυτή δεν απέτρεψε τη διόρθωση των δεικτών στη Wall Street καθώς προηγουμένως είχαν καταγράψει ιστορικά ρεκόρ, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να συγχρονίζονται.

Παράλληλα, στις 6 Ιουνίου η ΕΚΤ θα αναγγείλει την 1 η επιτοκιακή μείωση χωρίς ωστόσο να αναμένεται η αναγγελία και επόμενης καθώς «η μάχη με τον πληθωρισμό συνεχίζεται». Πιο σημαντικό ωστόσο για την Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα των κρίσιμων ευρωεκλογών της 9 ης Ιουνίου καθώς Μακρόν και Σολτς από κοινού πλέον αναγνωρίζουν την ανάγκη για τολμηρές μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία που ήδη μένει πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, τις ΗΠΑ και την Κίνα κυρίως, με τις αγορές να κινούνται με αυξημένη νευρικότητα αποτυπώνοντας το κλίμα αυξημένων αβεβαιοτήτων του πλανήτη.

