Μετά τις απώλειες 18 Τρις δολαρίων, οι παγκόσμιες μετοχές αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια το 2023

Με πτώση άνω του 20% το 2022, ο MSCI All-Country World Index βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη χειρότερη επίδοσή του από την κρίση του 2008, καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων jumbo από την Federal Reserve υπερδιπλασίασαν τις αποδόσεις του 10ετούς Treasury, το επιτόκιο που στηρίζει το παγκόσμιο κόστος κεφαλαίου.

Οι ταύροι που κοιτάζουν μπροστά στο 2023 μπορεί να πάρουν παρηγοριά στο γεγονός ότι δύο συνεχόμενα πτωτικά έτη είναι σπάνια για τις μεγάλες αγορές μετοχών - ο δείκτης S&P 500 έχει πέσει για δύο συνεχόμενα χρόνια σε μόλις τέσσερις περιπτώσεις από το 1928. Το τρομακτικό όμως, είναι ότι όταν συμβαίνουν, οι σταγόνες στο δεύτερο έτος τείνουν να είναι βαθύτερες από ό, τι στο πρώτο.

Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που θα μπορούσαν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το 2023 για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών:

Αισιόδοξοι μπορεί να επισημάνουν ότι η κορύφωση της αύξησης των επιτοκίων είναι στον ορίζοντα, πιθανώς τον Μάρτιο, με τις χρηματαγορές να αναμένουν ότι η Fed θα μεταβεί σε κατάσταση μείωσης των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2023. Μια έρευνα του Bloomberg News διαπίστωσε ότι 71% των κορυφαίων παγκόσμιων επενδυτών αναμένουν αύξηση των μετοχών το 2023.

Ο Vincent Mortier, επικεφαλής επενδύσεων στην Amundi, τον μεγαλύτερο διαχειριστή χρημάτων της Ευρώπης, συνιστά αμυντική τοποθέτηση για τους επενδυτές που πηγαίνουν στο νέο έτος. Αναμένει μια ανώμαλη πορεία το 2023, αλλά εκτιμά ότι «ένας άξονας της Fed στο πρώτο μέρος του έτους θα μπορούσε να προκαλέσει ενδιαφέροντα σημεία εισόδου».

Αλλά μετά από μια χρονιά που εθελοτυφλούσε τους καλύτερους και λαμπρότερους της επενδυτικής κοινότητας, πολλοί προετοιμάζονται για περαιτέρω ανατροπές.

Ένας κίνδυνος είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός για την άνεση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και οι μειώσεις επιτοκίων δεν υλοποιούνται. Ένα μοντέλο του Bloomberg Economics δείχνει 100% πιθανότητα ύφεσης από τον Αύγουστο, ωστόσο φαίνεται απίθανο οι κεντρικές τράπεζες να σπεύσουν με χαλάρωση της πολιτικής όταν αντιμετωπίζουν ρωγμές στην οικονομία, μια στρατηγική που ανέπτυξαν επανειλημμένα την τελευταία δεκαετία.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τουλάχιστον στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εμφανίζονται τώρα παραιτημένοι από την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη το 2023», δήλωσε ο παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων της Deutsche Bank Private Bank, Κρίστιαν Νόλτινγκ, σε σημείωμά του. Οι υφέσεις μπορεί να είναι σύντομες αλλά «δεν θα είναι ανώδυνες», προειδοποίησε.

Ένας μεγάλος άγνωστος είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μεγα-κεφαλαιοποιούν την τεχνολογία, μετά από πτώση 35% για τον Nasdaq 100 το 2022. Εταιρείες όπως η Meta Platforms Inc. και η Tesla Inc. έχουν χάσει περίπου τα δύο τρίτα της αξίας τους, ενώ οι απώλειες στην Amazon.com Inc. και τη Netflix Inc. πλησίασαν ή ξεπέρασαν το 50%.

Οι μετοχές τεχνολογίας με ακριβή αξία υποφέρουν περισσότερο όταν αυξάνονται τα επιτόκια. Αλλά άλλες τάσεις που υποστήριξαν την πρόοδο της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια μπορεί επίσης να αντιστραφούν - η οικονομική ύφεση κινδυνεύει να πλήξει τη ζήτηση iPhone, ενώ μια πτώση στη διαδικτυακή διαφήμιση θα μπορούσε να παρασύρει τη Meta και την Alphabet Inc.

Στην ετήσια έρευνα του Bloomberg, μόνο περίπου οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα αγόραζαν τον τομέα - επιλεκτικά.

«Μερικά από τα ονόματα τεχνολογίας θα επιστρέψουν καθώς έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά πείθοντας τους πελάτες να τα χρησιμοποιήσουν, όπως η Amazon, αλλά άλλα πιθανότατα δεν θα φτάσουν ποτέ σε αυτό το αποκορύφωμα καθώς οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει», δήλωσε ο Kim Forrest, επικεφαλής επενδύσεων στην Bokeh Capital Partners, στο Bloomberg Television.

Τα προηγουμένως ανθεκτικά εταιρικά κέρδη αναμένεται ευρέως να καταρρεύσουν το 2023, καθώς η πίεση αυξάνεται στα περιθώρια κέρδους και η καταναλωτική ζήτηση εξασθενεί.

«Το τελευταίο κεφάλαιο σε αυτή την bear market έχει να κάνει με την πορεία των εκτιμήσεων για τα κέρδη, τα οποία είναι υπερβολικά υψηλά», σύμφωνα με τον Mike Wilson της Morgan Stanley, bear της Wall Street που προβλέπει κέρδη 180 δολαρίων ανά μετοχή το 2023 για τον S&P 500, έναντι των προσδοκιών των αναλυτών για 231 δολάρια.

Η επερχόμενη ύφεση των κερδών μπορεί να ανταγωνιστεί το 2008 και οι αγορές δεν το έχουν ακόμη τιμολογήσει, είπε.

Η απόφαση του Πεκίνου στις αρχές Δεκεμβρίου να καταργήσει τους αυστηρούς περιορισμούς covid φαινόταν σαν ένα σημείο καμπής για τον Δείκτη Κίνας της MSCI, του οποίου η πτώση 24% συνέβαλε σημαντικά στις απώλειες της παγκόσμιας αγοράς μετοχών το 2022.

Αλλά ένα ράλι διάρκειας ενός μήνα στις μετοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Χονγκ Κονγκ έχει υποχωρήσει καθώς η αύξηση των μολύνσεων Covid-19 απειλεί την οικονομική ανάκαμψη. Πολλά έθνη απαιτούν τώρα τεστ Covid για ταξιδιώτες από την Κίνα, ένα αρνητικό για παγκόσμια ταξίδια, αναψυχή και πολυτελή αποθέματα.

Οι τεχνικοί οδηγούν όλο και περισσότερο τις καθημερινές κινήσεις των μετοχών, με τον S&P 500 να βλέπει κάτω από το μέσο όρο τον κύκλο εργασιών των μετοχών το 2022, αλλά εκρηκτική αύξηση στις πολύ βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης.

Οι επαγγελματίες έμποροι και τα ιδρύματα που λειτουργούν με αλγόριθμους έχουν συσσωρευτεί σε τέτοιες επιλογές, οι οποίες μέχρι πρόσφατα κυριαρχούνταν από μικρούς επενδυτές. Αυτό μπορεί να κάνει πιο ανώμαλες αγορές, προκαλώντας ξαφνικά ξεσπάσματα μεταβλητότητας, όπως η μεγάλη ενδοημερήσια ταλάντευση μετά το καυτό αποτύπωμα πληθωρισμού των ΗΠΑ του Οκτωβρίου.

Τέλος, με τον S&P 500 να μην καταφέρνει να ξεφύγει από την πτωτική τάση του 2022, οι βραχυπρόθεσμες εικασίες παραμένουν καθοδικές. Αλλά αν η αγορά γυρίσει, θα προσθέσει καύσιμα στην ανάκαμψη.