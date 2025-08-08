Στα ύψη οι οφειλές του δημοσίου και τον Ιούνιο - Xρωστά 3,65 δισ. ευρώ σε ιδιώτες

Στα 3,65 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημόσιου σε ιδιώτες με αποτέλεσμα να στερείται ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης (προς προμηθευτές και δανειστές) ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αρχίσει η αποκλιμάκωση των οφειλών, παραμένει άλυτο το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Πρωταθλητές» ανακηρύσσονται για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δήμοι.

Οι οφειλές

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούνιο τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές – ίδιο ποσό με τον Μάιο, αλλά αυξημένο κατά 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν κατόρθωσε να επιταχύνει τον ρυθμό αποπληρωμής και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία προβλέπει μέγιστη προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές των δημόσιων φορέων υγείας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε συστηματική αποτυχία της χώρας να διασφαλίσει την έγκαιρη εξόφληση ιδιωτών προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, με την κατάσταση να παραμένει προβληματική.

Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 612 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν χτυπήσει «κόκκινο» αγγίζοντας τα 1,531 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 264 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου μειώθηκαν οριακά, από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε 222 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Οι επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 650 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο.

Από αυτές: