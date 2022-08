Ξανά στο παιχνίδι η Ρωσία: JPMorgan, BofA επιστρέφουν στις συναλλαγές ρωσικών ομολόγων

Η JPMorgan, η Bank of America, η Citigroup, η Barclays Plc και η Jefferis Financial Group Inc., είναι μεταξύ αρκετών τραπεζών που έχουν προσφερθεί να διευκολύνουν τις συναλλαγές εταιρικού και κρατικού χρέους για λογαριασμό πελατών.

Οι τράπεζες είναι πλέον πρόθυμες να μεσολαβήσουν για συναλλαγές αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι δεν αποτελεί παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων για τα άτομα να εκκαθαρίσουν τις θέσεις τους, προσθέτοντας σαφήνεια σε ένα ζήτημα που έχει μπερδέψει πολλούς ανθρώπους στην αγορά. Η Bank of America έστειλε ένα σημείωμα στους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα λέγοντας ότι οι συναλλαγές είναι για όσους επιδιώκουν να βγουν από τα ρωσικά χρεόγραφα.

Στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία και των σκληρών κυρώσεων των ΗΠΑ, πολλές τράπεζες αποσύρθηκαν από τη Ρωσία και σταμάτησαν τις συναλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Αυτό άφησε ορισμένους επενδυτές κολλημένους με βαθιά περίπλοκες θέσεις. Μόλις τον περασμένο μήνα, ορισμένοι δεν μπόρεσαν να βρουν μεσίτη.

Οι δικηγόροι λένε ότι οι επενδυτές είχαν πάντα τη δυνατότητα να πουλήσουν, σύμφωνα με τους κανόνες κυρώσεων των ΗΠΑ, αλλά το θέμα ήταν τόσο αμφιλεγόμενο που πολλοί μεσίτες απλώς αρνήθηκαν. Δεδομένης της πρόσφατης καθοδήγησης από το Office for Foreign Assets Control, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες μπορούν να διαπραγματεύονται ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες.

Η OFAC χορήγησε άδεια τον περασμένο μήνα που επέτρεπε συναλλαγές που απαιτούνται για την έξοδο από μια θέση σε ρωσικό χρέος ή μετοχικό κεφάλαιο. Η άδεια, η οποία λήγει στις 20 Οκτωβρίου, έδωσε επίσης έγκριση για την αγορά τίτλων εάν αποτελεί μέρος της διαδικασίας διάθεσης.

Οι τιμές του ρωσικού χρέους έχουν ανακάμψει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι συναλλαγές αυξάνονται και οι ντόπιοι αναζητούν περιουσιακά στοιχεία για να αγοράσουν με χρήματα που προέρχονται από εξαγωγές ενέργειας. Το 10ετές κρατικό ομόλογο διαπραγματεύεται στα 39 σεντς του ευρώ, από τα χαμηλά των 16 λεπτών στα τέλη Ιουνίου, όταν οι τράπεζες είχαν αποσυρθεί από τις συναλλαγές.