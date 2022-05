Ο Bill Gates εξήγησε για ποιο λόγο δεν έχει στην κατοχή του κρυπτονομίσματα

Όπως φαίνεται, ο Μπίλ Γκέιτς (Bill Gates) δε συγκαταλέγεται στους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων, αφού αποκάλυψε πως δεν έχει κανένα στην κατοχή του, εξηγώντας πως δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα, ο συνιδρυτής της Microsoft και πλέον ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, με περιουσία που ανέρχεται σε 125 δισεκατομμύρια δολάρια, έκανε ένα AMA (Ask Me Anything) στο Reddit απαντώντας σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου ‘Πώς να αποτρέψουμε την επόμενη πανδημία’.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ένας χρήστης τον ρώτησε το εξής:

Γεια σου Bill, ποια είναι η άποψή σου για το Bitcoin και τα κρυπτονόμισμα;

Ο Bill Gates, λοιπόν, εξήγησε την στάση του απέναντι στα κρυπτονομίσματα, τονίζοντας:

Δεν έχω κανένα στην κατοχή μου. Μου αρέσει να επενδύω σε πράγματα που παράγουν κάτι που έχει αξία. Για παράδειγμα, η αξία των εταιρειών βασίζεται στο πώς παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Η αξία των κρυπτονομισμάτων είναι ακριβώς αυτό που κάποιος αποφασίζει ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει για αυτό, οπότε δεν προσθέτει κάτι στην κοινωνία όπως άλλες επενδύσεις.



Για την ιστορία, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Bill Gates έχει δηλώσει δημόσια πως δε συμπαθεί ιδιαίτερα τα κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα, σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Bloomberg το Φεβρουάριο, ο δισεκατομμυριούχος εξέφρασε την ανησυχία του για τους καθημερινούς ανθρώπους που παρασύρονται από τη φρενίτιδα που επικρατεί.

Εν τέλει, η αγορά των κρυπτονομισμάτων έμελλε όντως να περάσει διάφορα σκαμπανεβάσματα τελευταία, με το Bitcoin να βρίσκεται κάτω από τα $30.000 μετά το “σεισμό” που έφερε στις αγορές το stablecoin TerraUSD.

Πηγή: unboxholics.gr