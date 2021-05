Σημαντικό βήμα για τον ελληνικό τουρισμό η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία

Την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Εμβολιασμού και την υιοθέτηση Κοινού Πλαισίου Δράσης για τον τουρισμό ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σαουδική Αραβία επισφράγισαν κατά τη συνάντησή τους ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Σαουδάραβας ομόλογός του κ. Ahmed Al Khateeb.

Παράλληλα, υπογράφηκε συμφωνία, η οποία αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά και τις ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Τουρισμού στη Σαουδική Αραβία.

ΕΟΤ: Έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα από την αγορά της Μέσης Ανατολής

Το κυρίως αντικείμενο των συνομιλιών ανάμεσα στους κ.κ. Θεοχάρη και Al Khateeb ήταν η ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και η προώθηση τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Υπογραμμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται ως μία ανερχόμενη αγορά εξερχόμενου τουρισμού υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και η χώρα μας επιδιώκει να εμβαθύνει τη διμερή συνεργασία προκειμένου να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης.

Όπως επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης, "η γεωγραφική εγγύτητα, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις τις οποίες διατηρεί η Ελλάδα με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, λειτουργούν θετικά σαν υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Το 2018 φιλοξενήσαμε στην Ελλάδα περίπου 34.000 ταξιδιώτες από τη Σαουδική Αραβία, θεαματικά περισσότερους από την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Και, σίγουρα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις αλλά και τα περιθώρια περαιτέρω αύξησής τους".

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης συμφώνησε με τον κ. Ahmed Al Khateeb να υπάρξει πιο στενή συνεργασία για την προώθηση κοινών δράσεων, τόσο στο πλαίσιο του Π.Ο.Τ., όσο και στις σχέσεις με την Ε.Ε. και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ο κ. Al Khateeb αποδέχθηκε την πρόταση του κ. Θεοχάρη να μετάσχει στην 66η Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διάστημα 2-4 Ιουνίου.

Εξαιρετικά σημαντική ήταν επίσης η συνάντηση που είχε ο Υπουργός Τουρισμού με ανώτατα στελέχη του εθνικού αερομεταφορέα της Σαουδικής Αραβίας, "Saudia". Σε εγκάρδιο κλίμα και με εκατέρωθεν έντονη διάθεση για ενίσχυση της συνεργασίας, συμφωνήθηκε να διερευνηθεί η βιωσιμότητα νέων δρομολογίων από και προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Χάρης Θεοχάρης συναντήθηκε με εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων με μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα και ειδικότερα με στελέχη των "Olayan" και "Al Rachel Group", όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές επέκτασης των επενδύσεων των συγκεκριμένων ομίλων στη χώρα μας.

Στο ίδιο πνεύμα και με βασικό σύνθημα τη φράση "we mean business" (σε ελεύθερη μετάφραση "δημιουργούμε σοβαρές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα"), ο Υπουργός Τουρισμού είχε συνομιλίες με εκπροσώπους του Συμβουλίου Επιχειρηματικών Επιμελητηρίων Σαουδικής Αραβίας (Council of Saudi Chambers). Ο κ. Θεοχάρης παρουσίασε εκτενώς τις εκατέρωθεν δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυρίως στον τομέα του Τουρισμού, καθώς και το πώς η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει θετικό κλίμα για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Στο πρόγραμμα επαφών του κ. Θεοχάρη στη Σαουδική Αραβία περιλαμβανόταν και συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού του Λιβάνου κ. Ramzi Musharrafieh. Οι δύο υπουργοί συνεκτίμησαν την υφιστάμενη κατάσταση στον τουρισμό και συμφώνησαν να τεθεί η πρόταση ώστε η επόμενη τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Λιβάνου να αφορά και σε θέματα Τουρισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις δυνατότητες νέων επενδύσεων, αλλά και στην οικοδόμηση περαιτέρω συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι από τις 26 Μαΐου διεξάγεται στο Ριάντ το "Tourism Recovery Summit", στο οποίο ο κ. Χάρης Θεοχάρης συμμετέχει υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Ευρώπης του Π.Ο.Τ. Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη Σύνοδο, ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στο Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό και στην έγκαιρη ελληνική πρωτοβουλία για τη θέσπισή του. Στη δευτερολογία του ο κ. Θεοχάρης περιέγραψε το εγχείρημα της επανεκκίνησης του Ελληνικού Τουρισμού και το ολοκληρωμένο πλέγμα ασφάλειας το οποίο έχει εγκαταστήσει η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.