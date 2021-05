ΕΟΤ: Έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα από την αγορά της Μέσης Ανατολής

Έντονο είναι το ενδιαφέρον από την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής για τους ελληνικούς προορισμούς, ιδίως μετά την καθιέρωση ταξιδιωτικού διαδρόμου χωρίς καραντίνα μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ.

Αυτό διαπιστώθηκε στη διάρκεια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης Arabian Travel Market (ATM) του Ντουμπάι, που πραγματοποιείται από τις 16 έως σήμερα 19 Μαΐου και στην οποία ο ΕΟΤ συμμετέχει με συνεκθέτες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό πολυτελείας, την Aegean Airlines και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

Ο Υπουργός Τουρισμού Χ. Θεοχάρης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση FITUR 2021

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αποστολή του ΕΟΤ, με επικεφαλής τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, Σοφία Λαζαρίδου, πραγματοποίησε προγραμματισμένες συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες, τους κυριότερους tour operators και άλλους εκπροσώπους φορέων της τοπικής αγοράς, εστιάζοντας στο πρόσφατο άνοιγμα της Ελλάδας σε τουρίστες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία με "όχημα" τη νέα καμπάνια του ελληνικού τουρισμού "All you want is Greece".

Η Arabian Travel Market είναι η σημαντικότερη τουριστική έκθεση της Μέσης Ανατολής που κάθε χρόνο συγκεντρώνει επισκέπτες από τα ΗΑΕ, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, την Ινδία και άλλες περιοχές της Ασίας. Φέτος, η διοργάνωση διεξάγεται υβριδικά, καθώς μετά τη φυσική έκθεση θα ακολουθήσει virtual event στο διάστημα 24 - 26 Μαΐου.