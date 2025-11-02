Ενισχύσεις 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο σε 2,4 εκατ. πολίτες

Η αρχή στις καταβολές γίνεται από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου και της ενίσχυσης των 250 ευρώ

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον τρέχοντα μήνα 2,4 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, καθώς ξεκινούν οι καταβολές των ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ εφαρμόζονται και μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Πρόκειται για το μέτρο της επιστροφής ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, αλλά και η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω μέτρων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο ενισχύσεων που περιέγραψε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το πακέτο είναι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά τους επόμενους 7 μήνες και θα καλύψουν μια περίμετρο άνω των 5 εκατομμυρίων πολιτών. Περιλαμβάνονται μέτρα όπως οι μειώσεις στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, οι τακτικές ετήσιες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ταυτόχρονες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και των μισθολογικών κλιμακίων για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι αυξήσεις στους ένστολους που ξεπερνούν μεσοσταθμικά τον ένα επιπλέον μισθό κ.ά.

Τι καταβάλλεται τον Νοέμβριο

Η αρχή στις καταβολές γίνεται από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου και της ενίσχυσης των 250 ευρώ. Και οι δυο πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Αναλυτικά, όσον αφορά στην επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι αγγίζουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία. Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου δεν απαιτείται αίτηση, αλλά θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά τα εξής κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Εισοδηματικά κριτήρια

- Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

- Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

- Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

- Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

- Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία:

- Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

- Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

- Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

- Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορούσε να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επίσης και η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο.

Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια: Έχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι οι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Χιλιάδες πολίτες θα λάβουν και τις δυο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους. Πρόκειται για συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας που ζουν στο νοίκι και που θα δουν τόσο τα 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους (ή 500 ευρώ εάν πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων κ.ο.κ.), όσο και την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, εφόσον πληρούν όλες τις παραπάνω εισοδηματικές, ηλικιακές και περιουσιακές προϋποθέσεις.

Τέλος, τον επόμενο μήνα, και συγκεκριμένα με τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ ειδικά για όσους διαθέτουν ακόμη προσωπική διαφορά, θα λάβουν και αυτοί αύξηση για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Η αύξηση αυτή θα ισούται με το 50% της αύξησης όσων δεν έχουν προσωπική διαφορά.