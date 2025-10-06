Bloomberg: Σε χαμηλό 16ετίας το ελληνικό χρέος – Ιστορική μείωση μετά την περίοδο των μνημονίων

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει ραγδαία το προφίλ του χρέους της, με πλεόνασμα και ανάπτυξη άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Στο επίπεδο του 2009 εκτιμάται ότι επανήλθε το ελληνικό χρέος, υποχωρώντας στο 145,4% του ΑΕΠ φέτος και περαιτέρω το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για μεγάλη μείωση από το επίπεδο του 210% που είχε αγγίξει το 2020 και είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο του 147,8% που καταγράφηκε το 2010, όταν η χώρα πήρε το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν ένα ακόμη ορόσημο στην αποκατάσταση της Ελλάδας ως δανειολήπτη. Η χώρα έχει ήδη καταφέρει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει αποπληρώσει πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ και σκοπεύει να κάνει το ίδιο με μέρος των δανείων διάσωσης από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι το χρέος θα υποχωρήσει στο 137,6% το 2026.

Οπως τονίζει το Bloomberg, τέτοιου είδους εξελίξεις είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες δεδομένου του χάους στη Γαλλία, η οποία ήταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες αρωγούς στην ελληνική κρίση και τώρα βιώνει τις δικές της οικονομικές αναταραχές. Σημειώνεται ότι τα προβλήματα επιδεινώθηκαν σήμερα, καθώς ο Γάλλος πρωθυπουργός Sebastien Lecornu παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά, οδηγώντας το κόστος δανεισμού της χώρας σε σύγκριση με το γερμανικό χρέος στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει δραματικά το προφίλ του χρέους της, υπερβαίνοντας επανειλημμένως τους δημοσιονομικούς στόχους, σημειώνει το Bloomberg. Αντίστοιχη πορεία αναμένεται να ακολουθήσει και το 2025 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και τώρα αναμένει δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ έναντι του αρχικού στόχου για έλλειμμα 0,6. Για το επόμενο έτος, το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει έλλειμμα 0,1%.

Τα δημοσιονομικά επιτεύγματα της χώρας έρχονται σε αντίθεση όχι μόνο με τη Γαλλία, αλλά και με μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το 2024, η Ελλάδα ήταν μία από τις έξι μόνο χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, χάρη στα υψηλότερα έσοδα από το προσδοκώμενο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων και άλλων μέτρων δημοσιονομικής ελάφρυνσης, με στόχο να περιοριστεί ο αντίκτυπος της αύξησης του κόστους ζωής, η οποία παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,2% το 2025, ελαφρώς βραδύτερα από το αρχικά προσδοκώμενο, αλλά και ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Για το 2026 προβλέπεται ανάπτυξη 2,4%.

Η ελληνική κυβέρνηση, σημειώνει το Bloomberg, έχει εστιάσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την τόνωση της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται: