Πληθωρισμός: Στο 3,1% στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2,1% στην ευρωζώνη

Στο 3,1% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 2,1% «τσίμπησε» στην ευρωζώνη, από 2,0% έναν μήνα πριν.

Ο δομικός δείκτης της ευρωζώνης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, κατέβασε ελαφρώς ταχύτητα, στο 2,3% σε ετήσια βάση, από 2,4%.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

Στη Γαλλία, ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός ήταν μέτριος, 0,8% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός αυτός μειώθηκε λόγω του αργού πληθωρισμού των υπηρεσιών. Οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές, ενώ η πτώση του ενεργειακού κόστους μετριάστηκε. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%, σύμφωνα με το INSEE.

Στην Ισπανία, ο εναρμονισμένος με την ΕΕ δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση και τα μηνιαία στοιχεία παρέμειναν αμετάβλητα, σύμφωνα με τις έκτακτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας INE.

Στην Ιταλία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ελαφρώς βραδύτερα από ό,τι τον Ιούλιο, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στα ενεργειακά προϊόντα αλλά επιταχύνθηκε στα τρόφιμα. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2% στην τελευταία συνεδρίασή της και πιθανότατα θα το επαναλάβει τον επόμενο μήνα, πριν από την επανέναρξη των συζητήσεων για περαιτέρω μειώσεις το φθινόπωρο, ειδικά αν η οικονομία αποδυναμωθεί λόγω των αμερικανικών δασμών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιτύχει τη σταθερότητα των τιμών και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη υπό έλεγχο, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο στόχος για τον πληθωρισμό έχει επιτευχθεί με το 2% και «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και οι τιμές είναι σταθερές», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Radio Classique χθες Δευτέρα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για ακόμη μια συνεδρίαση, όταν θα συναντηθούν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καθώς πολλοί έχουν δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένοι με το τρέχον επίπεδο του 2%.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν τους κινδύνους πληθωρισμού ως «γενικά ισορροπημένους» και μίλησαν για «ανθεκτικότητα» της ευρωπαϊκής οικονομίας -παρά τις αντιξοότητες που προέρχονται από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.