Τα My Data των ονείρων μας

Η ιδέα για το άρθρο αυτό, δημιουργήθηκε μελετώντας τις πρώτες ημέρες του χρόνου τη νέα κωδικοποιημένη εγκύκλιο για τα My Data, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου. Μελετώντας την εγκύκλιο αυτή, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, ότι η κρατική διοίκηση ζητά πλήρη εφαρμογή των My Data από 1.1.2024.

Μισό λεπτό όμως. Γιατί ενώ μελέτησα την απόφαση, μιλάω για πιθανότητες, εντυπώσεις και εκτιμήσεις; Ο λόγος είναι απλός. Η εγκύκλιος Α.1188/30.12.2022 δεν στέκει μόνη της. Κωδικοποιεί την απόφαση 1138 της 12ης Ιουνίου 2020. Η 1138 έχει ήδη κωδικοποιηθεί 6 φορές, με τις αποφάσεις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021, Α.1156/2021, Α.1090/2022 και Α.1188/30.12.2022.

Η απόφαση 1138 διευκρινίζει το άρθρο 15α του Ν. 4174/2013, τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, το οποίο ψηφίστηκε με το ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019. Το άρθρο αυτό του νόμου είναι πολύ μικρό και γενικό. Αναφέρει απλά ότι όσοι εντάσσονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) θα πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα λογιστικά αρχεία σε πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Όλες οι λεπτομέρειες προβλέπονται να διαμορφώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Είναι η πρώτη φορά που η νομοθέτηση γίνεται με Υπουργικές και διοικητικές αποφάσεις; Όχι. Είναι κάτι πολύ συχνό. Αυτό όμως δεν το καθιστά ορθή πρακτική.

Ο νόμος λοιπόν που δεν έλεγε τίποτα πέρα από την γενική υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων, δημοσιεύθηκε στις 12-12-2019. Η εγκύκλιος που ουσιαστικά έδωσε υπόσταση στον Νόμο, δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2020. Αυτό που όριζε ήταν πλήρης εφαρμογή των My Data εντός του 2020 ως εξής: Όσοι επέλεγαν διαβίβαση με παρόχους τιμολόγησης, θα έπρεπε να διαβιβάζουν εκδιδόμενα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο από 20/07/2020. Οι υπόλοιποι θα έπρεπε να διαβιβάζουν εκδιδόμενα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο ή εντός ορισμένων προθεσμιών από 1/10/2020. Μέχρι 31/12/2020 θα έπρεπε να έχουν διαβιβαστεί αναδρομικά που εκδόθηκαν μέχρι 30/09/2020. Μέχρι 28/02/2021 θα έπρεπε να έχουν διαβιβαστεί οι χαρακτηρισμοί εξόδων και λογιστικών εγγραφών του 2020. Μιλάμε λοιπόν για πλήρη εφαρμογή των My Data από το 2020. Οι προθεσμίες που όριζε η αρχική εγκύκλιος ήταν απολύτως ανεδαφικές. Θα ήταν ανεδαφικές ακόμα και αν δεν υπήρχε η πανδημία, με όλο αυτόν τον ορυμαγδό υποχρεώσεων που δημιούργησε για τους λογιστές. Ήταν η πρώτη φορά που η φορολογική διοίκηση όριζε ανεδαφικές προθεσμίες που όλοι γνώριζαν εκ των προτέρων ότι ήταν αδύνατον να εφαρμοστούν; Όχι. Είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Αυτό όμως δεν το καθιστά ορθή πρακτική.

Τι κατάφεραν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με αυτήν την απόφαση; Να δείξουν στους λογιστές ότι αμφότερες είναι υπηρεσίες εντελώς αναξιόπιστες. Όχι μόνο γιατί νομοθέτησαν κάτι από μόνο του ανέφικτο, αλλά και γιατί δεν έλαβαν καθόλου υπόψιν τους δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες: Πρώτον, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι λογιστές και οι επιχειρήσεις και δεύτερον, την πανδημία.

Πάμε να εξηγήσουμε το πρώτο. Ήταν το έτος 2014. Έτος το οποίο νομίζαμε ότι σηματοδοτεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία και τις φορολογικές διαδικασίες. Γράφω «νομίζαμε» όχι γιατί πράγματι δεν συνέβη, αλλά γιατί από τότε και μετά, το μόνο σταθερό που υπάρχει είναι οι συνεχείς αλλαγές. Στις μεταρρυθμίσεις του 2014 έγιναν δύο πολύ μεγάλα σφάλματα. 1. Ορίστηκαν τεράστια οριζόντια πρόστιμα από το πρώτο δευτερόλεπτο καθυστέρησης οποιασδήποτε δήλωσης. 2. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος για ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες, που είχαν ήδη γίνει από το 2013 υποχρεωτικά ηλεκτρονικές, έγιναν πολύ πιο δύσκολες, καθώς η φορολογική αρχή έκτοτε δεν είναι ποτέ έτοιμη όταν πρέπει. Κάθε χρόνο ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων αιφνιδιαστικά, κάθε χρόνο δημοσιεύει διευκρινιστικές εγκυκλίους εν μέσω υποβολής των δηλώσεων και κάθε χρόνο οι λογιστές αγωνιούμε για να προλάβουμε και να μην επωμιστούν οι πελάτες μας δυσβάσταχτα πρόστιμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ όσο οι δηλώσεις ήταν χειρόγραφες, τέλος Μαΐου είχαμε πάντα τελειώσει, από το 2013 και μετά που οι δηλώσεις έγιναν ηλεκτρονικές, να μην προλαβαίνουμε ούτε μέσα στον Ιούλιο.

Γιατί οι λογιστές οι δεν αντιδράσαμε έγκαιρα τότε για τα σφάλματα αυτά;

Είχαν προηγηθεί αποφάσεις που έδιναν μεγάλες διευκολύνσεις στην καθημερινότητά μας όπως: Κατάργηση θεώρησης και εκτύπωσης βιβλίων

Κατάργηση θεώρησης στοιχείων

Υποβολή ΦΜΥ και ΦΕΕ ηλεκτρονικά

Υποβολή ΦΠΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του επόμενου μήνα

Αποσύνδεση των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΥ από την πληρωμή τους. Μέχρι τότε, αν ο φορολογούμενος δεν πλήρωνε την δήλωση, η φορολογική διοίκηση θεωρούσε ότι δεν είχε υποβάλλει καν δήλωση. Ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών όριζε με το άρθρο 61 ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δεν θα επιβάλλονταν πρόστιμα. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι η ασθένεια ή η μη σωστή λειτουργία του taxisnet κ.α. θα θεωρούνταν γεγονότα ανωτέρας βίας. Θεωρούσαμε δεδομένο, ότι τα ακριβά αυτά πρόστιμα σύντομα θα εξορθολογιστούν. Δεν είχαμε εντελώς άδικο. Πράγματι καταργήθηκαν τα προσαυξημένα πρόστιμα που αρχικά προβλέπονταν μετά από δύο μήνες και μετά από ένα έτος καθυστέρησης. Επίσης, το 2018 καταργήθηκαν πράγματι τα οριζόντια πρόστιμα και αντικαταστάθηκαν με αναλογικά, αλλά υπό έναν όρο: να έχει προηγηθεί εντολή ελέγχου. Ναι, σωστά καταλάβατε. Αν ξεχαστεί το χαρτόσημο του ενός ευρώ και υποβληθεί εθελοντικά με μια μέρα καθυστέρηση, θα επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ. Αν όμως δεν υποβληθεί εθελοντικά αλλά μετά από εντολή ελέγχου το πρόστιμο από 500 ευρώ θα μειωθεί στο μισό ευρώ, δηλαδή στο 50% του φόρου που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα. Αναφορικά με τις δηλώσεις, νομίζαμε ότι παρακολουθούσαμε τις παιδικές ασθένειες οι οποίες σε λίγο καιρό θα διορθωθούν. Αντί να διορθωθούν όμως, γίνονται κάθε χρόνο και χειρότερες. Οι αλλαγές εξακολουθούν να είναι συνεχείς και η ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων άδηλη. Είμαστε ήδη στις 3/1/2023 και δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις του 2022, ούτε τα έντυπα, ούτε τις οδηγίες. Αυτό μπορεί πλέον να το έχουμε πια συνηθίσει, αλλά δεν είναι φυσιολογικό.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τα My Data. Τα My Data είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Το ότι απλά εφαρμόζουν τις διατάξεις των ΕΛΠ δεν σημαίνει ότι είναι απλό. Πόσο απλό θα ήταν να αλλάξουν όλες οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα το λογισμικό τους πρόγραμμα; Και τι θα συνέβαινε αν τα προγράμματα αυτά δεν ήταν έτοιμα, είχαν συνεχείς αλλαγές, δεν είχαν ολοκληρωμένες οδηγίες χρήσης ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνταν έλλειψη υποστήριξης για απευθείας εκπαίδευση των χρηστών; Προκειμένου οι λογιστές και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούμε θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν ανασταλεί τα πανάκριβα πρόστιμα. Πώς μπορούμε να επενδύσουμε χρόνο να μελετήσουμε τα My Data και να προετοιμαστούμε με αυτά οργανωμένα και επαγγελματικά, αν η καθημερινότητα είναι ναρκοθετημένη με πρόστιμα των 500 ευρώ σε κάθε μας βήμα για όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας; Εν πάση περιπτώσει, από την στιγμή που η κρατική διοίκηση είναι βέβαιη ότι τα My Data θα περιορίσουν δραστικά την φοροδιαφυγή, γιατί δεν αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στα My Data θα έχουν αναστολή προστίμων σε τυχόν καθυστερήσεις; Προσοχή, μιλώ για αναστολή οριζόντιων προστίμων και όχι μη επιβάρυνση τόκων σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής των φόρων.

Και χωρίς την πανδημία λοιπόν, η εφαρμογή των My Data θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και έρχεται η πανδημία τον Φεβρουάριο του 2020. Δεν είναι μόνο ο ορυμαγδός υποχρεώσεων που επέφερε. Είναι το γεγονός ότι η κρατική διοίκηση δεν θεώρησε την πανδημία ανωτέρα βία ώστε να αναστείλει πρόστιμα, να μπορέσουμε οι λογιστές να εφαρμόσουμε τα μέτρα χωρίς τις νάρκες των προστίμων των 500 ευρώ σε κάθε μας βήμα. Ήταν και το τέλος των ψευδαισθήσεων. Καταλάβαμε ότι η πρόβλεψη της ανωτέρας βίας, ήταν κενό γράμμα. Ειδικά όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την ασθένεια των λογιστών, που προβλέπει αναστολή προστίμων μόνο στην περίπτωση που λογιστής νοσηλεύεται αποκλειστικά και μόνο λόγω covid μέχρι και την καταληκτική μέρα της προθεσμίας. Και αυτός ο νόμος μένει κενό γράμμα, γιατί δεν έχει ακόμα εκδοθεί εγκύκλιος. Η κατάσταση των λογιστών σε σχέση με τα τεράστια πρόστιμα και την ασθένεια, μοιάζει με τα καρτούν. Από το 2014 είχαμε περάσει τον γκρεμό και περπατούσαμε στον αέρα, γιατί απλά δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν στηριζόμαστε πουθενά. Τον Νοέμβριο του 2020 έγινε προφανές ότι είμαστε στον αέρα και πέφτουμε κάτω από τον πανικό μας. Κάθε φορά που ζητάμε ένα δίκτυ ασφαλείας, δηλαδή εξορθολογισμό των προστίμων και αναγνώριση της ασθένειας και κάθε έκτακτου γεγονότος χωρίς να καταστρεφόμαστε εμείς και οι πελάτες μας, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ μας προσβάλλουν θρασύτατα, ισχυριζόμενοι ότι αυτό που ζητάμε είναι να μην ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας.

Ας δούμε τώρα πώς εξελίχθηκε η απόφαση Α. 1138/2020 μετά την πρώτη δημοσίευσή της στις 12 Ιουνίου του 2020.

Στις 15/10/2020 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α. 1227 που συμπλήρωνε κάποιες διατάξεις. Αρχικά δημοσιεύθηκε με σφάλματα που διορθώθηκαν στην επαναδημοσίευση της 2/11/2020. Ουσιαστικά όριζε ότι τα στοιχεία που εκδόθηκαν από 1/10/2020 μέχρι και 31/12/2020 θα μπορούσαν να διαβιβαστούν αναδρομικά μέχρι και 28/2/2021

Στις 31/12/2020 δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Α. 1300/2020 η οποία όριζε ότι μέχρι 31/03/2021 θα διαβιβάζονταν όσα στοιχεία θα είχαν εκδοθεί μέχρι τότε και από 1/4/2021 τα στοιχεία θα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις προθεσμίες της αρχικής εγκυκλίου.

Στις 31/03/2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1054/2021 η οποία άλλαξε το άρθρο 7 της αρχική απόφασης ακόμα και για προθεσμίες που είχαν ήδη παρέλθει και όριζε διαβίβαση στους χρόνους που όριζε και η αρχική εγκύκλιος από 1/7/2021

Στις 19/07/2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1156/2021 η οποία ανάμεσα σε άλλες αλλαγές όριζε υποχρεωτική διαβίβαση στους χρόνους που όριζε η αρχική εγκύκλιος από 1/10/2021 για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία με τζίρο πάνω από 100.000 και για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία με τζίρο πάνω από 50.000. Από 1/11/2021 για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Μετά από αυτό δεν δόθηκε άλλη παράταση. Ξεκίνησαν λοιπόν τα My Data από 1/10/2021 και 1/11/2021. Οι λογιστές δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις όπως θα έπρεπε. Η διαδικασία έγινε πολύ άναρχα. Όμως όντως ξεκίνησε, με μαζική εισροή επιχειρήσεων στην πλατφόρμα. Υπενθυμίζουμε εδώ τα εξής: Η πανδημία δεν είχε ακόμα τελειώσει, οπότε οι προφορικές διαβεβαιώσεις της κρατικής διοίκησης προς τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι όσο διαρκή η πανδημία δεν πρόκειται να εφαρμοστούν τα My Data δεν τηρήθηκε. Επιπλέον, δεν τηρήθηκε η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις που από τις 17-11-2020 στην ερώτηση 34 έγραφε ότι «Σε κάθε περίπτωση για το 2021 και έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων τους και του Ε3.» Έκτοτε εκδόθηκαν τρεις αποφάσεις που διέψευδαν αυτήν την ανεπίσημη οδηγία.

Στις 8/7/2022 δημοσιεύθηκε η απόφαση 1090, η οποία είχε αρκετές αλλαγές με ισχύ από 01/01/2022 και ουσιαστικά όριζε μια ημερομηνία υποβολής αποκλίσεων στις περιπτώσεις που κάποια οντότητα είχε αντικριζόμενες δαπάνες, τις οποίες οι εκδότες δεν τις είχαν διαβιβάσει ως έσοδα.

Η τελευταία απόφαση, η 1188 που δημοσιεύθηκε στις 31/12/2022 δίνει νέα παράταση για τις αποκλίσεις μέχρι 31/03/2023 και ορίζει νέες υποχρεώσεις από 1/1/2023.

Όλες αυτές τις συνεχείς παρατάσεις, τις θεωρώ ευθεία προσβολή της κρατικής διοίκησης απέναντι στον κλάδο των λογιστών, αλλά και της επιχειρηματικότητας εν γένει. Η κρατική διοίκηση θεωρεί ότι αν είχε δώσει σαφείς και ολοκληρωμένες οδηγίες με ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, κανείς δεν θα προετοιμαζόταν κατάλληλα. Αντί της ειλικρίνειας, της σοβαρότητας, της σωστής προετοιμασίας και της σαφήνειας, επέλεξε με τεχνάσματα να παρασύρει τους λογιστές και τις επιχειρήσεις στα My Data. Και είναι περήφανη για αυτή της επιλογή. Διατυμπανίζει ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έμμεσα λέει ότι οι λογιστές δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε έναν σωστό σχεδιασμό, γιατί τάχα δεν είμαστε σωστοί επαγγελματίες. Ακόμα και δίκιο να είχε όμως σε αυτήν της την εκτίμηση, η κρατική διοίκηση θα έπρεπε να κάνει το δικό της καθήκον και να μας δώσει έστω την δυνατότητα να κάνουμε την δουλειά με την οργάνωση, τον επαγγελματισμό και τις επιστημονικές αρχές της λογιστικής, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Όσοι δεν τα καταφέρναμε, δεν θα είχαμε καμία δικαιολογία.

Ακόμα όμως και αν η ίδια η κρατική διοίκηση δεν ήταν καθόλα έτοιμη και αδυνατούσε να δώσει εξαρχής ολοκληρωμένα χρονοδιαγράμματα με σαφείς οδηγίες, υπήρχε εναλλακτικός δρόμος. Και αυτός έχει να κάνει με την προβολή των αρετών των My Data. Θα μπορούσε να προωθηθεί η εθελοντική τους εφαρμογή, με ενεργή επικοινωνιακή προώθηση των τρόπων με τους οποίους τα My Data θα μπορούσαν άμεσα να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους λογιστές στην καθημερινότητα. Και ο τρόπος αυτός θα μπορούσε εύκολα να γίνει ακόμα και στην πανδημία.

«Δεν χρειάζεται πλέον να διακινούνται όγκοι χαρτιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των λογιστηρίων τους. Στείλτε τα τιμολόγια στην πλατφόρμα My Data της ΑΑΔΕ και από εκεί θα μπορεί να τα αντλεί ο πελάτης σας ανέπαφα, να τα διαχειρίζεται κάθε τμήμα της επιχείρησης. Επίσης η ΑΑΔΕ, όταν έχει γίνει χρήση της πλατφόρμας My Data δεν θα χρειάζεται να ζητά αντίγραφα παραστατικών, αφού θα έχει αυτόματη πρόσβαση σε αυτά μέσω των Μy Data και έτσι οι επιστροφές ΦΠΑ θα γίνεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα»

Με μια τέτοια ανακοίνωση, μεγάλος όγκος επιχειρήσεων, θα ζητούσε από τους προμηθευτές τους να στέλνουν τα τιμολόγια στα My Data, για δική τους διευκόλυνση. Και ως γνωστόν, το αίτημα του πελάτη ικανοποιείται άμεσα και με προθυμία. «Αγοράστε από εμάς και θα έχετε το τιμολόγιό σας άμεσα διαθέσιμο, μέσω των My Data».

Ο τρόπος αυτός προσέγγισης, γίνεται τώρα σε κάποιο σημείο, με την προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ. Είναι ένας τρόπος που δίνει το κίνητρο, αν γίνονται σωστοί χαρακτηρισμοί, για περιπτώσεις που το σύστημα είναι ήδη έτοιμο, η περιοδική ΦΠΑ να παράγεται αυτόματα. Δεν γεννά καμία υποχρέωση. Είναι απλά μια δυνατότητα. Και σε αυτή τη δυνατότητα πολλοί θα επενδύσουν εθελοντικά. Και αυτοί θα βοηθήσουν και θα οδηγήσουν τους υπόλοιπους. Ο άνθρωπος άλλωστε, μαθαίνει μέσω του μιμητισμού.

Το άλλο οξύμωρο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, όσο οι λογιστές μελετούμε τις συνεχείς επανεκδόσεις της εγκυκλίου για τα My Data, οι Δ.Ο.Υ. δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Πόση διαφορά θα έκανε όταν σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχου, μικρού, μεγάλου και για οποιονδήποτε λόγο, η εφορία αντί να ζητά τα «πρωτότυπα» παραστατικά, ζητούσε απλά την διαβίβασή τους στα My Data. Φανταστείτε μόνο τον χρόνο που θα γλιτώναμε! Αλλά για μια ακόμα φορά, όπως κάθε αλλαγή που έχει γίνει από το 2014 και μετά, το δημόσιο καλείται να την εφαρμόσει σε δεύτερο χρόνο. Πρώτα υποχρεώνεται ο ιδιωτικός τομέας και μετά ακολουθεί ο δημόσιος. Εδώ οι Δ.Ο.Υ. ακόμα και σήμερα ζητούν «πρωτότυπα» παραστατικά, όταν τα ΕΛΠ ήδη από το 2015 ορίζουν ότι οποιοδήποτε σκαναρισμένο αντίγραφο, θεωρείται πρωτότυπο.

Τα My Data είναι μια πολύ φιλόδοξη αλλαγή. Ταυτόχρονα έχει πολλές αρετές. Εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των λογιστών έχει συναίσθηση του καθήκοντος και της πραγματικότητας, ότι η ψηφιοποίηση είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην πρόοδο με το άλλοθι έχουμε συνηθίσει την δουλειά μας αλλιώς. Όλοι οι λογιστές όμως που γνωρίζω, και πιστέψτε με, γνωρίζω πολλούς, και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, δεν έχω γνωρίσει ούτε έναν με διαφορετική άποψη, συμφωνεί ότι ο τρόπος που προσπαθεί η κρατική διοίκηση να επιβάλλει τα My Data είναι τουλάχιστον προσβλητικός. Όποιος συνάδελφος έχει άλλη άποψη, θα την άκουγα με πολύ χαρά.

Η κρατική διοίκηση πρέπει να συνειδητοποιήσει, ότι όταν ζητά από όλη την επιχειρηματικότητα να αλλάξει συνήθειες και να και να προσαρμοστεί στα Μy Data, η ίδια δεν μπορεί να παραμένει προσκολλημένη στις συνήθειες του παρελθόντος. Με διγλωσσία, κουτοπονηριές, ασάφεια και ακατανόητη βιασύνη, δεν πάμε μπροστά. Απαιτείται πρώτα απ’ όλα σεβασμός, κατανόηση, ρεαλιστικές προσδοκίες καθώς και ένα δίκτυ ασφαλείας για περιπτώσεις που συμβεί οτιδήποτε έκτακτο, όπως ασθένεια, ατύχημα κλπ. Οι φορολογικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι πρωταθλητισμός, γιατί αφορούν τους πάντες. Θυμάμαι σε μια ημερίδα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις που είχε γίνει προ μνημονίων, τότε που γινόντουσαν με πολύ κόσμο σε ακριβά ξενοδοχεία και αν ήθελες θα μπορούσες να φας πλουσιοπάροχα από όσα προσφέρονταν, είχα ακούσει το εξής: «Υπάρχει ο Αγγλοσαξωνικός τρόπος να κάνεις δουλειά: τα πάντα επιτρέπονται, εκτός από αυτά που απαγορεύονται. Υπάρχει ο Γερμανικός τρόπος να κάνεις δουλειά: τα πάντα απαγορεύονται, εκτός από αυτά που επιτρέπονται. Υπάρχει και ο Ελληνικός τρόπος: τα πάντα επιτρέπονται και τα πάντα απαγορεύονται. Ταυτόχρονα.» Μπορεί αυτός ο τρόπος να απέδωσε καρπούς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά ψηφιακός μετασχηματισμός και My Data με τέτοια νοοτροπία δεν γίνονται. Κάτι καινοτόμο που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, αν επιβάλλεται με σκουριασμένη νοοτροπία, καταντά εφιάλτης.

Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

