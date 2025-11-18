Αναθερμαίνονται τα deals - Ανάκαμψη στις IPOs «βλέπει» η EY

Η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών (IPOs) σημείωσε ισχυρή άνοδο στο γ’ τρίμηνο του 2025, με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες να αγγίζουν νέα υψηλά

Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έκθεση της EY, Global IPO Trends, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανάκαμψη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας σε νέα υψηλά, ανακτώντας έδαφος ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο πιέσεων, λόγω των εμπορικών δασμών, της αβεβαιότητας γύρω από τα επιτόκια, αλλά και της ανησυχίας για το δημόσιο χρέος. Η βελτίωση αυτή υποστηρίζεται τόσο από την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, όσο και από αξιοσημείωτες επιχειρηματικές επιδόσεις.

Γενικευμένη ανάκαμψη σε παγκόσμια κλίμακα

Σύμφωνα με την έκθεση, το γ’ τρίμηνο καταγράφει σαφή επιτάχυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας δημόσιων εγγραφών, με τον αριθμό των IPOs να αυξάνεται κατά 19% σε ετήσια βάση (YOY) και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να εκτινάσσονται κατά 89%. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψης, υποστηριζόμενες από το θετικό κλίμα και τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, την ικανοποιητική αποτίμηση των IPOs, αλλά και τις θετικές επιδόσεις μετά την εισαγωγή επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Η Ινδία, ειδικότερα, σημείωσε σημαντική άνοδο – με τριπλασιασμό του αριθμού των συμφωνιών και σχεδόν τετραπλασιασμό των αντληθέντων κεφαλαίων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η Κίνα και η Μέση Ανατολή διατήρησαν τη σταθερή τους πορεία, ενώ η Ευρώπη άρχισε να ανακτά έδαφος – με φόντο σημαντικές κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και ένα θετικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο

Σε διεθνές επίπεδο, τα χρηματιστήρια κινούνται μεθοδικά για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους. Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, καθώς και την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι ρυθμιστικοί φορείς ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας των επενδυτών – επιδιώκοντας ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για καινοτομία και σταθερότητα. Το δίπολο «ευελιξία-ασφάλεια» δεν είναι πλέον αντίφαση, αλλά προϋπόθεση μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης. Πρόκειται για μια διπλή στρατηγική: από τη μια, διευκολύνεται η πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω ευέλικτων και ταχύτερων μηχανισμών άντλησης χρηματοδότησης, και από την άλλη, θεσπίζονται μηχανισμοί που περιορίζουν τη μεταβλητότητα και αποκαθιστούν την αξιοπιστία.

Τα Private Equities συστήνονται εκ νέου στις δημόσιες αγορές

Ενώ οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και οι δευτερογενείς πωλήσεις διατηρούν τον ρόλο τους, οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (PEs) στρέφονται όλο και περισσότερο στις δημόσιες εγγραφές ως ρεαλιστική στρατηγική επιλογή εξόδου, εκμεταλλευόμενες τη βελτίωση των συνθηκών στις αγορές. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι IPOs που υποστηρίχθηκαν από PEs υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας την σταδιακή επαναφορά της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις εξόδους μέσω IPOs.

Η τάση αυτή είναι έντονη σε ΗΠΑ, Κίνα και τις σκανδιναβικές χώρες, όπου οι σχετικές συμφωνίες αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οι ισχυρές αποδόσεις μετά την εισαγωγή, ιδιαίτερα σε κλάδους που προσαρμόζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύουν τη στρατηγική αυτή επιλογή ως μέσο δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά

Παράγοντες όπως η σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, οι ισχυρές εταιρικές επιδόσεις, η περιορισμένη μεταβλητότητα και οι υψηλές αποδόσεις των IPOs, δημιουργούν ένα ευνοϊκό έδαφος για επενδύσεις παγκοσμίως. Ιδιαίτερα σε τομείς που ευθυγραμμίζονται με το AI και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι επενδυτές παρουσιάζουν αυξημένη εμπιστοσύνη στις επιδόσεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εταιρειών του σχετικού κλάδου.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Οι διαρκείς εμπορικές εντάσεις και η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον. Οι επενδυτές δείχνουν σαφή προτίμηση σε επιχειρήσεις με ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα, ικανά να ανταπεξέλθουν και να διαχειρίζονται εξωτερικούς κλυδωνισμούς στις αγορές, και να στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε βιώσιμες, διατηρήσιμες βάσεις.

Οι εταιρείες που εξετάζουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, να διαφοροποιηθούν, να ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και να επαναδιατυπώσουν το equity story τους σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα – από την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως τις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή Europe Central, δήλωσε: «Αυτό που βλέπουμε, πλέον, στις κεφαλαιαγορές, δεν είναι απλώς ανάκαμψη μετά από μια περίοδο μεταβλητότητας. Είναι η αρχή μιας αναδιάταξης των χρηματοδοτικών επιλογών, όπου η πρόσβαση στις δημόσιες κεφαλαιαγορές επανατοποθετείται ως στρατηγικό εργαλείο, και όχι ως “τελικός σταθμός”. Οι επενδυτές, πλέον, αναζητούν εταιρείες που μπορούν να μεταφράσουν την τεχνολογική και γεωπολιτική αστάθεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες ξεχωρίζουν οργανισμοί με ξεκάθαρο “equity story” – είτε αυτό αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε την ενεργειακή μετάβαση ή την παγκόσμια αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων. Με άλλα λόγια: δεν είναι μόνο θέμα timing, αλλά θέμα οικονομικής ωριμότητας και αφηγήματος».