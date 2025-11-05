BofΑ: Σταθερά στις πρώτες επιλογές η Ελλάδα - Στην κορυφαία τριάδα η ΔΕΗ

Η Bank of America διατηρεί την Ελλάδα στην ομάδα των “overweight” αγορών της περιοχής EEMEA, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση της επενδυτικής της θέσης στα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Στην έκθεση “The EEMEA Equity Strategist” (5 Νοεμβρίου 2025), η Αθήνα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις 15 αγορές της περιοχής, μετά την Ουγγαρία, την Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική και την Τουρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία του οίκου.

Η τράπεζα σημειώνει ότι οι εισροές σε μετοχές της EEMEA αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, με τη θέση της Ελλάδας στα GEM funds να βελτιώνεται, όπου η χώρα εμφανίζει θετική καθαρή μεταβολή επενδυτικής στάθμισης, μαζί με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, η Bank of America παρουσιάζει πλήρη εικόνα της αγοράς, με ισχυρά θεμελιώδη και διατηρήσιμη κερδοφορία. Η ελληνική αγορά αποτιμάται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 10,3 φορές, δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/B) 2,0 φορές και λόγο επιχειρηματικής αξίας προς EBITDA στις 6,4 φορές.

Η μερισματική απόδοση υπολογίζεται στο 4,7%, η αύξηση κερδών σε δωδεκάμηνη βάση στο 7,4%, το πριμ κινδύνου των ελληνικών μετοχών στο 9,7% και η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου στο 3,3%. Η BofA επισημαίνει ότι οι αποτιμήσεις της ελληνικής αγοράς είναι 10 έως 18% υψηλότερες από τους ιστορικούς μέσους όρους, ενώ η κερδοφορία των εισηγμένων παραμένει ανθεκτική και πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής.

Ο οίκος καταγράφει θετικό momentum στα κέρδη ανά μετοχή και στα περιθώρια EBITDA, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας και ποιότητας των ελληνικών εταιρειών.

Η Ελλάδα διατηρεί ισορροπία μεταξύ αποτιμήσεων και ποιότητας, με ισχυρά εταιρικά μεγέθη, προβλεψιμότητα μερισμάτων και σταθερή κερδοφορία. Η χώρα παραμένει overweight στα διεθνή χαρτοφυλάκια, με τη ΔΕΗ, τη Metlen και τις τρεις μεγάλες τράπεζες –Πειραιώς, Eurobank και Εθνική– να αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής παρουσίας στη στρατηγική της Bank of America για την περιοχή EEMEA.

Στο Top-20 των μετοχών της EEMEA, η μετοχή της ΔΕΗ κατατάσσεται στην τρίτη θέση, πίσω από τις Sibanye Stillwater και Momentum Group της Νότιας Αφρικής. Η ΔΕΗ συγκεντρώνει υψηλές επιδόσεις σε αποτίμηση, αύξηση κερδών, μερισματική απόδοση και τοποθέτηση στα GEM funds, αποτελώντας την κορυφαία ελληνική παρουσία στη λίστα της BofA.

Η Metlen Energy & Metals εντάσσεται στις ελληνικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που παρουσιάζονται στους πίνακες αποτίμησης της τράπεζας, με σταθερή λειτουργική κερδοφορία και μερισματική απόδοση κοντά στο 5%.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα καταγράφουν υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, άνω του 14%, χαμηλό δείκτη τιμής προς λογιστική αξία και διατηρήσιμη κερδοφορία, στοιχεία που, σύμφωνα με τη BofA, τοποθετούν τον ελληνικό τραπεζικό δείκτη στην κορυφή των ευρωπαϊκών αναδυόμενων τραπεζικών αγορών.

Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν κεφαλαιακά ισχυρές, με σταθερό ρυθμό αύξησης κερδών και θετική συμβολή στη συνολική απόδοση της ελληνικής αγοράς.

Η Bank of America επισημαίνει τις θετικές εισροές στην περιοχή EEMEA κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις αγορές όπου η τοποθέτηση των επενδυτών έχει αυξηθεί. Το report επισημαίνει ότι το περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό για τις μετοχές της περιοχής, καθώς οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές και η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτουργεί υποστηρικτικά για τις αναδυόμενες αγορές.