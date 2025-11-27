Wood: Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα - Οι 5 μετοχές που θα ξεχωρίσουν

Στις πιο ελκυστικές αγορές η ελληνική παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί

Η ελληνική αγορά μετοχών, καθώς και οι αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE), θα συνεχίσουν να προσφέρουν σημαντικές μερισματικές αποδόσεις και το 2026, εκτιμά η Wood στην ανάλυσή της για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, παρά το έντονα ανοδικό re-rating που υπήρξε το 2025.

Στην Ελλάδα, οι Aegean, OTE και Τράπεζα Κύπρου είναι ανάμεσα στις επιλογές της, με την Aegean να κατατάσσεται στην κορυφή. Επιπλέον, εντοπίζει ισχυρά dividend stories στις Motor Oil, HELLENiQ Energy και Trade Estates.

Η Wood προτείνει τις εξής τοποθετήσει στην ελληνική αγορά, με στόχο τη συνεχιζόμενη απόδοση και την ικανοποιητική μερισματική απόδοση:

Aegean Airlines (σύσταση αγορά, Τιμή στόχος 16 ευρώ)

Η Aegean συγκαταλέγεται στα «σταθερά dividend stories» της EMEA. Η WOOD την τοποθετεί στην κατηγορία των εταιρειών που έχουν διαμορφώσει μια ώριμη, προβλέψιμη και αποδοτική μερισματική πολιτική, υποστηριζόμενη από σταθερές ταμειακές ροές και ένα ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζεται στις core επιλογές της περιοχής.

HELLENiQ Energy (σύσταση διατήρηση, Τιμή στόχος 8,8 ευρώ)

Η HELLENiQ Energy εμφανίζεται ως μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία με υψηλή αποδοτικότητα. Η μερισματική απόδοση αναμένεται περίπου στο 9% για το 2025, με ήπια υποχώρηση την περίοδο 2026-2027. Η σταθερή λειτουργία των διυλιστηρίων, η συνεπής παραγωγή ταμειακών ροών και η πειθαρχημένη πολιτική κεφαλαίου στηρίζουν ένα ανθεκτικό προφίλ μερισμάτων, το οποίο συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της ελληνικής μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Motor Oil (σύσταση αγορά, Τιμή στόχος 31,5 ευρώ)

Η Motor Oil Hellas παραμένει μια διαφοροποιημένη και ιδιαίτερα ρευστή δύναμη στον κλάδο διύλισης. Προσφέρει μερισματική απόδοση περίπου 5%, με σημαντικές επιλογές που εξαρτώνται από τους κύκλους των περιθωρίων. Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων ενεργειακής μετάβασης στηρίζουν τη συνέχιση των διανομών, διαμορφώνοντας ένα σταθερό και αξιόπιστο επενδυτικό προφίλ στον ελληνικό ενεργειακό χώρο.

OTE (σύσταση αγορά, Τιμή στόχος 20,3 ευρώ)

Ο ΟΤΕ αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις «dividend quality». Η WOOD τον τοποθετεί στους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους της EMEA από πλευράς αξιοπιστίας διανομών, χάρη στη σταθερή κερδοφορία του και στη διαχρονική πειθαρχία της διοίκησης στη μερισματική πολιτική. Ένας όμιλος χαμηλής κυκλικότητας, που προσφέρει σταθερότητα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται γρήγορα.

Trade Estates (σύσταση διατήρηση, Τιμή στόχος 1,7 ευρώ)

Η Trade Estates δραστηριοποιείται στο retail ωφελείται από τη δυναμική αύξηση ενοικίων, τα έσοδα συνδεδεμένα με τον τζίρο των μισθωτών και ένα ενεργό πρόγραμμα ανάπτυξης. Τα πρόσφατα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, χάρη στη ισχυρή πορεία των ενοικίων και το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης.

Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ελκυστική

Παρά την ισχυρή ανοδική πορεία της, η Ελλάδα παραμένει ελκυστική για τους επενδυτές, προσφέροντας ένα πιστευτό συνδυασμό μεσαίας αποτίμησης και ανθεκτικής ικανότητας μερισμάτων, κυρίως λόγω του τραπεζικού τομέα.

Η οικονομία της Ελλάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Wood, παραμένει ισχυρή, με σταθερή ανάπτυξη που προβλέπεται να φτάσει το 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, υποστηριζόμενη από ισχυρό επενδυτικό ρεύμα και ανθεκτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, φτάνοντας περίπου στο 2,4% μέχρι το 2027, ενώ η ανεργία συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική πορεία.

Η δημοσιονομική κατάσταση παραμένει θετική με πρωτογενή πλεονάσματα και πτωτική πορεία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυξημένες οι αποτιμήσεις

Σύμφωνα με την ανάλυση της Wood, οι αγορές της περιοχής ΕΜΕΑ, εμφάνισαν ισχυρές επιδόσεις το 2025, με την αποτίμηση των μετοχών να έχει αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω. Ο δείκτης P/E (δηλαδή η αναλογία τιμής προς τα κέρδη) έχει αυξηθεί δραστικά.

Ειδικότερα, στην Πολωνία αυξήθηκε από 7,3x σε 11,9x, στην Ελλάδα από 6,2x σε 9,8x, στη Ρουμανία από 8,9x σε 12,3x, στην Ουγγαρία από 6,3x σε 7,6x και στην Τσεχία από 14,4x σε 18,0x.

Αυτή η ανατίμηση είναι πλήρως συνεπής με τις ισχυρές επιδόσεις των μετοχών που παρατηρήθηκαν φέτος, με τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια να καταγράφουν αποδόσεις της τάξης του 20-40%.

Υψηλές μερισματικές αποδόσεις

Η Wood σημειώνει ότι οι αποδόσεις μερισμάτων έχουν συμπιεστεί κατά 150-250 μονάδες βάσης (bps) στην Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, όμως παραμένουν υψηλότερες από τα συγκρίσιμα επίπεδα της Ευρωζώνης και των ανεπτυγμένων αγορών, διατηρώντας έτσι το σχετικό πλεονέκτημα εισοδήματος της περιοχής.

Παρά την ισχυρή απόδοση των μετοχών σε αυτές τις χώρες, η αγορά του Καζακστάν παραμένει επίσης ελκυστική, με P/E 6-7x και 8% απόδοση μερίσματος, αν και υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Η ανατίμηση του δείκτη MSCI Kazakhstan είναι περιορισμένη, και η αποτίμηση εξακολουθεί να είναι από τις χαμηλότερες παγκοσμίως, κυρίως λόγω της Halyk Bank (με αποτίμηση 3x στα μελλοντικά κέρδη και απόδοση μερίσματος 15%+), αλλά και της υποχώρησης της Kaspi.