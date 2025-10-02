Wood: Ερχονται νέες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μέσα στην επόμενη διετία, σύμφωνα με την WOOD & Company.

Σύμφωνα με τη Wood το μέτωπο της χρηματοδότησης παραμένει εξαιρετικά ευνοϊκό, με το Ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί πολύ υψηλά ταμειακά αποθέματα, ενώ των 40 δισ. ευρώ και την κυβέρνηση να σχεδιάζει έτσι την πρόωρη εξόφληση των δανείων του πρώτου μνημονίου μία δεκαετία νωρίτερα. Αυτή η προσέγγιση, όπως επισημαίνει η Wood, θα επιταχύνει τη μείωση του χρέους κάτι που θα ενεργοποιήσει περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους οίκους, ενώ παράλληλα θα περιορίσει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του.

Ειδικότερα, αξιολογώντας με βάση την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, τη δέσμευση για μείωση του χρέους και ένα ισχυρό αναπτυξιακό προφίλ, η Wood αναμένει ότι η δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας θα παραμείνει ισορροπημένη τα επόμενα χρόνια, με διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 2%. Αυτό την καθιστά πιο αισιόδοξη όσον αφορά την πορεία του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Έτσι αναμένει ότι ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί από 154,1% το 2024 σε 144,2% το 2025, σε 134,5% το 2026 και σε 101,3% το 2030, σε σύγκριση με την πρόβλεψη της κυβέρνησης για 120% του ΑΕΠ έως το 2030.

Η Wood εκτιμά ότι τα κόστη δανεισμού θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τα spreads στην περιφέρεια θα συγκλίνουν προς τον πυρήνα. Η Ισπανία έχει ήδη αναβαθμιστεί από όλους τους μεγάλους οίκους, ενώ Ελλάδα και Ιταλία αναμένεται να δουν αναβαθμίσεις την επόμενη διετία. Αντίθετα, η Γαλλία αναμένεται να δεχθεί τουλάχιστον μία υποβάθμιση, ενώ η Γερμανία κινδυνεύει με αρνητικό outlook αν δεν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα στην ενέργεια.

H WOOD βλέπει την Ευρωζώνη να κινείται σε χαμηλές ταχύτητες: ανάπτυξη μόλις 0,9% το 2025 και 1% το 2026, με τον πληθωρισμό να παραμένει κοντά στο 2%. Η βιομηχανία παρουσιάζει ανάκαμψη στην Κεντρική Ευρώπη (Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία), ενώ η Γερμανία παραμένει στάσιμη. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ανησυχούν για την πορεία της οικονομίας, αλλά παραδόξως διατηρούν διάθεση για μεγάλες αγορές, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν έχει πιεστεί όσο φοβόντουσαν οι αγορές.

Παράλληλα, εκτιμά πως τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο επί του παρόντος, στο 2%, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των προοπτικών πληθωρισμού. Δεν αποκλείει ένα σενάριο όπου τα επιτόκια θα χρειαστεί να μειωθούν απότομα τα επόμενα χρόνια, εάν οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ επιδεινωθούν σημαντικά ή εάν η επίδραση του ισχυρού ευρώ βλάψει σημαντικά την εύθραυστη οικονομική ισορροπία στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τη Wood στην άλλη άλρη του Ατλαντικού οι ΗΠΑ κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Το ΑΕΠ τρέχει στο 3,9% το τρίτο τρίμηνο, με την WOOD να αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις στο 2,1% για το 2025 και 2,3% για το 2026. Ο πληθωρισμός παραμένει στο 2,9% τον Αύγουστο, αλλά οι δασμοί τροφοδοτούν πρόσθετα έσοδα (265 δισ. δολάρια φέτος), ενισχύοντας τον δημοσιονομικό λογαριασμό.

Η ουσία, για την Ελλάδα, είναι ότι η χώρα εξακολουθεί να κερδίζει πόντους αξιοπιστίας στην Ευρωζώνη, την ώρα που άλλες μεγάλες οικονομίες (Γαλλία, Γερμανία) εμφανίζουν αδυναμίες. Η WOOD εκτιμά ότι η θετική τροχιά θα συνεχιστεί, με την αναβάθμιση να θεωρείται θέμα χρόνου, γεγονός που ενισχύει το αφήγημα της ελληνικής αγοράς ως ελκυστικού προορισμού για διεθνή κεφάλαια.