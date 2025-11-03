Amazon: Mega deal 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI για τα τσιπ της Nvidia

Για την Amazon, η συμφωνία αποτελεί επιβεβαίωση της ικανότητάς της να κατασκευάζει και να λειτουργεί τεράστια δίκτυα κέντρων δεδομένων.

Η μονάδα cloud της Amazon, η Amazon Web Services, υπέγραψε συμφωνία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη μέρους της ατελείωτης ζήτησης της OpenAI για υπολογιστική ισχύ. Η AWS θα παρέχει στον κατασκευαστή του ChatGPT πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia στο πλαίσιο μιας επταετούς συμφωνίας, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες σήμερα Δευτέρα.

Η συμφωνία είναι η τελευταία ένδειξη της μετάβασης της OpenAI από ερευνητικό εργαστήριο σε ισχυρό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναδιαμορφώσει τον κλάδο της τεχνολογίας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να δαπανήσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για την κατασκευή και τροφοδοσία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της, μια άνευ προηγουμένου επένδυση που έχει προκαλέσει ανησυχίες για μια φούσκα επενδύσεων.

Για την Amazon, η συμφωνία αποτελεί επιβεβαίωση της ικανότητάς της να κατασκευάζει και να λειτουργεί τεράστια δίκτυα κέντρων δεδομένων. «Καθώς η OpenAI συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του δυνατού, η κορυφαία υποδομή της AWS θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των φιλοδοξιών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AWS, Matt Garman.

Η Amazon είναι ο μεγαλύτερος πωλητής ενοικιαζόμενης υπολογιστικής ισχύος στον κόσμο, αν και, μέχρι και σήμερα, η AWS αποτελούσε εξαίρεση, καθώς σχεδόν όλες οι άλλες σημαντικές εταιρείες cloud computing στις ΗΠΑ είχαν ενταχθεί στις τάξεις εκείνων που κατασκευάζουν ή αναβαθμίζουν κέντρα δεδομένων για να υποστηρίξουν την OpenAI.

Η Microsoft — ο μεγαλύτερος επενδυτής της OpenAI και προηγουμένως ο αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών cloud computing της — ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα δέσμευση της OpenAI να δαπανήσει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μονάδα cloud Azure. Η Oracle υπέγραψε συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή κέντρων δεδομένων στην OpenAI, ενώ νωρίτερα φέτος η OpenAI αποκάλυψε ότι η Google Cloud Platform της Alphabet ήταν μεταξύ των εταιρειών που τροφοδοτούσαν το ChatGPT. Η νεοφυής επιχείρηση έχει επίσης υπογράψει συμφωνία ύψους 22,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την CoreWeave, ηγέτη μεταξύ μιας νέας γενιάς λεγόμενων νεο-cloud που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα, η OpenAI θα αρχίσει αμέσως να χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ της AWS, με όλη τη χωρητικότητα να παρέχεται πριν από το τέλος του 2026 και την επιλογή να επεκτείνει τη συνεργασία της με την AWS τα επόμενα χρόνια. Η Amazon θα αναπτύξει εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης GB200 και GB300 της Nvidia, σε συστάδες σχεδιασμένες να βοηθήσουν το ChatGPT να παράγει απαντήσεις σε προτροπές χρηστών ή να εκπαιδεύσει μοντέλα επόμενης γενιάς.

«Η κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το ευρύ υπολογιστικό οικοσύστημα που θα τροφοδοτήσει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους», τόνισε.

Η Amazon είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Anthropic PBC, της εταιρείας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε από βετεράνους της OpenAI.

Η εταιρεία με έδρα το Σιάτλ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ένα συγκρότημα κέντρων δεδομένων που κατασκευάστηκε για τη νεοσύστατη εταιρεία και τροφοδοτείται από εκατοντάδες χιλιάδες εγχώρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Trainium2 της AWS, τέθηκε σε λειτουργία. Τον περασμένο μήνα, η Google ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει έως και 1 εκατομμύριο εξειδικευμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Anthropic, μια συμφωνία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.