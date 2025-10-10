Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης

Τον τελευταίο χρόνο, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης στη Maria Corina Machado, «για την άοκνη προσπάθειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπή, τον τελευταίο χρόνο, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη, ωστόσο, παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, «μία επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους».

«Οταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, θάρρος και αποφασιστικότητα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

