Ένοχη η Johnson & Johnson για καρκίνο από ταλκ - Στο 1 δισ. η αποδημίωση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε την Johnson & Johnson να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, κρίνοντας την εταιρεία υπεύθυνη στην τελευταία δίκη που ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα ταλκ προκαλούν καρκίνο.

Η οικογένεια της Μέι Μουρ, κατοίκου της Καλιφόρνια, η οποία πέθανε σε ηλικία 88 ετών το 2021, μήνυσε την εταιρεία την ίδια χρονιά, ισχυριζόμενη ότι τα προϊόντα βρεφικής πούδρας με ταλκ της Johnson & Johnson περιείχαν ίνες αμιάντου που της προκάλεσαν τον σπάνιο καρκίνο.

Η αντίδραση της Johnson & Johnson

Η ετυμηγορία θα μπορούσε να μειωθεί κατόπιν έφεσης, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι τιμωρητικές αποζημιώσεις δεν θα πρέπει γενικά να υπερβαίνουν το εννέαπλάσιο των αντισταθμιστικών αποζημιώσεων.

Ο Έρικ Χάας, αντιπρόεδρος της Johnson & Johnson για θέματα δικαστικών διαφορών παγκοσμίως, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία σχεδιάζει να ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία «σκανδαλώδη και αντισυνταγματική».

«Οι δικηγόροι του ενάγοντος στην υπόθεση Μουρ βάσισαν τα επιχειρήματά τους σε “ψευδοεπιστήμη” που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο», δήλωσε ο Χάας.

Όπως επισημαίνεται στο Reuters, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J σταμάτησε να πουλάει πούδρα μωρού με βάση το ταλκ στις ΗΠΑ το 2020, στρεφόμενη σε ένα προϊόν με βάση το άμυλο καλαμποκιού. Το μεσοθηλίωμα έχει συνδεθεί με την έκθεση σε αμίαντο.

Ο Τρέι Μπράνχαμ, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια της Μουρ, σημείωσε μετά την ετυμηγορία ότι η ομάδα του «ελπίζει ότι η Johnson & Johnson θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτούς τους παράλογους θανάτους».

Η J&J αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 67.000 ενάγοντες που λένε ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά από χρήση παιδικής πούδρας και άλλων προϊόντων τάλκης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ο αριθμός των αγωγών που ισχυρίζονται ότι το τάλκη προκάλεσε μεσοθηλίωμα είναι ένα μικρό υποσύνολο αυτών των υποθέσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ισχυρισμούς για καρκίνο των ωοθηκών.

Η J&J έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά μέσω πτώχευσης, μια πρόταση που έχει απορριφθεί τρεις φορές από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Οι αγωγές που ισχυρίζονται ότι το τάλκ προκάλεσε μεσοθηλίωμα δεν αποτελούσαν μέρος της τελευταίας πρότασης. Η εταιρεία είχε προηγουμένως διευθετήσει ορισμένες από αυτές τις αξιώσεις, αλλά δεν έχει καταλήξει σε εθνικό συμβιβασμό, με αποτέλεσμα πολλές αγωγές για μεσοθηλίωμα να έχουν εκδικαστεί σε πολιτειακά δικαστήρια τους τελευταίους μήνες.

Τον τελευταίο χρόνο, η J&J έχει καταδικαστεί σε αρκετές σημαντικές υποθέσεις μεσοθηλιώματος, αλλά αυτή της Δευτέρας είναι από τις μεγαλύτερες. Η εταιρεία έχει κερδίσει ορισμένες από τις δίκες για μεσοθηλίωμα, συμπεριλαμβανομένης της περασμένης εβδομάδας στη Νότια Καρολίνα, όπου ένα δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία απαλάσσεται από την κατηγορία.

Σε άλλες περιπτώσεις έχει καταφέρει να μειώσει ορισμένα από τα επιδικασθέντα ποσά κατόπιν έφεσης, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης στο Όρεγκον, όπου ένας πολιτειακός δικαστής έκανε δεκτή την αίτηση της J&J να ακυρώσει μια ετυμηγορία ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων και να διεξαγάγει νέα δίκη.