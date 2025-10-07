Ο Λευκός Οίκος επενδύει στην Αλάσκα – οι μετοχές της Trilogy Metals εκτοξεύονται

Οι μετοχές της εισηγμένης στις ΗΠΑ εταιρείας εξερεύνησης ορυκτών Trilogy Metals σημείωσαν άνοδο έως και 205% πριν το άνοιγμα της Wall Street, λίγο μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην καναδική εταιρεία.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο 180% στις 10:03 π.μ. ώρα Λονδίνου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μια συνεργασία με την Trilogy Metals, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων χαλκού και άλλων κρίσιμων ορυκτών στην περιοχή εξόρυξης Ambler στην Αλάσκα.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επένδυση 35,6 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία καθιστά την αμερικανική κυβέρνηση μέτοχο της Trilogy Metals με ποσοστό 10%.

Η Trilogy Metals υποδέχτηκε με ικανοποίηση την απόφαση του Τραμπ να χορηγήσει άδειες για την ανάπτυξη κρίσιμων ορυκτών στην Αλάσκα, αναφέροντας ότι η περιοχή εξόρυξης Ambler «φιλοξενεί μερικά από τα πλουσιότερα γνωστά πολυμεταλλικά κοιτάσματα χαλκού στον κόσμο».

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η εντολή του Τραμπ, η οποία ανατρέπει την απόρριψη του έργου Ambler Road από την κυβέρνηση Μπάιντεν, «αντανακλά μια ανανεωμένη δέσμευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για υπεύθυνη ανάπτυξη των πόρων στην Αλάσκα και αναδεικνύει το Ambler Road ως κρίσιμη υποδομή στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής πολιτικής».

Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλει στην εξασφάλιση εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού για ορυκτά όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο, ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτών των πόρων στην ενεργειακή υποδομή, τις αμυντικές τεχνολογίες και τη μεταποίηση.

Οι αντίπαλοι του επί μακρόν συζητημένου έργου Ambler Road, ενός βιομηχανικού δρόμου 211 μιλίων που διασχίζει την άγρια φύση της Αλάσκας, έχουν δηλώσει ότι θα βλάψει τα τοπία που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες και την άγρια φύση.