Ο Warren Buffett επιστρέφει στα mega deals – Έκλεισε εξαγορά 10 δισ. δολαρίων

Στα τέλη του Ιουνίου, η Berkshire είχε περίπου 344 δισ. δολάρια σε μετρητά, περισσότερα από ποτέ.

Σε συμφωνία για την εξαγορά της μονάδας πετροχημικών της Occidental Petroleum, αντί 9,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά, κατέληξε η εταιρεία του Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

Το deal αποδεικνύει ότι ο Buffett αναζητά και πάλι deals, αφότου τα τελευταία χρόνια απείχε από τις μεγάλες εξαγορές και σταδιακά μείωνε τις θέσεις του σε μετοχές, όπως για παράδειγμα περιορίζοντας το ποσοστό του στην Apple.

Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία για την εξαγορά της OxyChem θα είναι η μεγαλύτερη της Berkshire μετά το deal του 2022 για την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Alleghany αντί 13,7 δισ. δολαρίων.

Η Occidental, η οποία ανήκει σε ποσοστό 27% στην Berkshire, έχει ανακοινώσει ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 4 δισ. δολαρίων από τις αρχές του περασμένου έτους, καθώς προσπαθεί να μειώσει τα χρέη της, έπειτα από την ύψους 10,8 δισ. δολαρίων εξαγορά της ανταγωνιστικής της CrownRock.

Η OxyChem παράγει βασικές χημικές ουσίες, όπως χλώριο και υδροξείδιο του νατρίου. Η πώλησή της στην Berkshire έρχεται καθώς οι εταιρείες πετρελαίου προσπαθούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους, ώστε να αντιμετωπίσουν την επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγής στο πεδίο Permian Basin του Δυτικού Τέξας.

Με την πώληση της OxyChem, η Occidental κλείνει μετά από δεκαετίες την παρουσία της στα χημικά, σε μία περίοδο όπου οι ετήσιες πωλήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας μειώνονται.

Τον Αύγουστο, η Occidental μείωσε την πρόβλεψη της για τα κέρδη προ φόρων της OxyChem για το σύνολο του έτους κατά περίπου 15%, σε ένα εύρος 800 έως 900 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της υπερπροσφοράς βασικών προϊόντων στην αγορά.